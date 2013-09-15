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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۳۳

هفته اول لیگ قطر؛

تساوی تیم الاهلی با حضور فریدون زندی

تساوی تیم الاهلی با حضور فریدون زندی

تیم فوتبال الاهلی قطر در حالی در هفته اول لیگ ستارگان با حضور فریدون زندی بازیکن ایرانی خود مقابل تیم الغرافه به تساوی رسید که این بازیکن ایرانی یک فرصت خوب گلزنی را در نیمه دوم از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با بازگشت هادی عقیلی و آندرانیک تیموریان به لیگ ایران، فریدون زندی تنها بازیکن ایرانی شاغل در لیگ ستارگان قطر است که با تیم الاهلی از لیگ دسته دوم به سطح اول فوتبال قطر آمده است. الاهلی شنبه شب در هفته اول لیگ قطر مقابل تیم الغرافه قرار گرفت و به نتیجه تساوی یک بر یک رسید. در این دیدار ابتدا  سعود الخلاقي در دقيقة 15 برای الغرافه گلزنی کرد و سپس کابانچو در دقیقه 51 گل تساوی را به ثمر رساند.

در این مسابقه فریدون زندی از ابتدا در ترکیب تیم الاهلی قرار داشت و حتی در دقیقه 77 صاحب یک فرصت خوب گلزنی شد تا تیمش را در این مسابقه برنده کند ولی قاسم برهان دروازه بان ملی پوش الغرافه مانع گلزنی این هافبک ایرانی شد.

در دیگر مسابقه روز دوم هفته اول، تیم الخریطیات مقابل الوکره به تساوی 2 بر 2 رسید.

کد مطلب 2135596

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