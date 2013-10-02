"مردن به وقت شهریور" به نیمه‌ رسید/ پیوستن دو بازیگر جوان

هاتف علیمردانی درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم "مردن به وقت شهریور" به خبرنگار مهر گفت: به تازگی مارتین شمعون‌پور و هومن خدادوست به گروه بازیگران این فیلم اضافه شده اند و تا 20 روز آینده فیلمبرداری به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در منطقه سعادت‌آباد مشغول ادامه فیلمبرداری هستند، افزود: اولین نمایش "مردن به وقت شهریور" در جشنواره فجر امسال است و با توجه به زمان باقی مانده، پس از اتمام فیلمبرداری مراحل فنی را به سرعت آغاز می‌کنیم.

علیمردانی "مردن به وقت شهریور" را یک فیلم اجتماعی می‌داند که حال و هوای آن به کار قبلی‌اش یعنی "به خاطر پونه" نزدیک است. این فیلم نیز ماجرای دو جوان است که در زندگی خود دچار مشکلاتی می‌شوند. شمعون‌پور که در عرصه موسیقی هم فعالیت دارد در این فیلم در نقش صاحی یک استودیو موسیقی ظاهر می‌شود.

حمید فرخ نژاد، هانیه توسلی، نازنین بیاتی، صبا گرگین پور و نوید لایقی مقدم از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین از دیگر عوامل این فیلم سینمایی می توان به مهدی جعفری مدیر فیلمبرداری، سودابه خسروی طراح گریم، فروزان جلیلی ‌فر مدیر هنری صحنه و لباس، علی افشین راد دستیار کارگردان و برنامه ریز، امیر ادیب پرور تدوین، افشین عزیزی آهنگساز، میثم یاردیلو صدابردار، شاهین حدادیان مدیر تولید و ناصر هادیان فر جانشین تولید اشاره کرد.

هم اکنون فیلم سینمایی "به خاطر پونه" از این کارگردان با بازی هانیه توسلی و فرهاد اصلانی در سینماها اکران شده است.