هاتف علیمردانی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فیلم سینمایی «به خاطر پونه» به زودی در جشنواره فیلم مالاتی ترکیه گفت: با توجه به اکران این فیلم در سینماها، نتوانسته بودیم برنامه مناسبی برای حضور بین المللی داشته باشیم اما خوشبختانه از سه ماه گذشته برنامه نمایش این فیلم در جشنواره های خارجی آغاز شده است.

وی ادامه داد: «به خاطر پونه» پیش از این در جشنواره فیلم یاری در سوئد حضور داشت و توانست جایزه بهترین فیلم را دریافت کند. همچنین فیلم هفته آینده برای حضور در جشنواره مالاتی راهی ترکیه می شود. از دیگر برنامه های این فیلم سینمایی می توان به حضور در جشنواره فیلم اسپانیا و جشنواره فیلم «چشم سوم» در هند اشاره کرد.

این کارگردان جوان با اشاره به اکران فیلم سینمایی «مردن به وقت شهریور» توضیح داد: شکوفا فیلم پخش این فیلم را برعهده دارد و فکر می کنم تا یک ماه دیگر در سینماهای کشور اکران شود.

علیمردانی که فیلم «مشرف به کوچه بی نام» را در دست ساخت دارد در پایان گفت: فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» نیز در حال حاضر توسط محمود خرسند در حال صداگذاری است و در سی و سومین جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شود.

در فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» بازیگرانی چون فرهاد اصلانی، فرشته صدرعرفايی، امير آقايی، باران كوثری، پانته‌آ بهرام، مليسا ذاكری، ستاره پسيانی، محمدرضا غفاری، عليرضا استادی، فرخنده فرمانی‌زاده، حميدرضا محمدی، پروين ملكی، عليرضا علويان، نيوشا جهانی و حسام رحيمی منش حضور دارند. داستان این فیلم درباره دو خانواده در جنوب شهر تهران است. برای این خانواده‌ها اتفاق هایی می افتد که تغییر و تحولات بسیاری را رقم می زند.

فیلم سینمایی «مردن به وقت شهریور» داستان سینا است که چند ماه بیشتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از سوی دیگر آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی ماجراهایی را برای او رقم می زند. در این فیلم بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد، هانیه توسلی، نوید لایقی مقدم، صبا گرگین پور، نازنین بیاتی، مارتین شمعود پور، مهراد ماکوئی، پروین ملکی، کتایون سالکی و ترلان پروانه حضور دارند.