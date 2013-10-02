پذیرش دانشجو در دوره آموزش مجازی سیاستگذاری سلامت 

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مجاز به شرکت در این دوره ضمن برخورداری از آگاهی و توانایی کافی برای کار با رایانه و زبان انگلیسی واجد شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران باشند.

قبولی و تحصیل در این دوره باعث معافیت از گذراندن دوره خدمت قانونی و مشمولین سربازی برای ذکور نخواهد شد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، تخصصی و PH.D از گروه های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مجاز به شرکت در این دوره هستند.

شروع ترم از بهمن ماه 92 است و دانشجویان موظف به گذراندن 33 واحد در قالب 19 واحد Core و 10 واحد Non Core و 4 واحد پایان نامه هستند.

جهت جذب نهایی 30 دانشجو در این دوره، آزمون کتبی چهار گزینه ای و مصاحبه شفاهی در دی ماه 92 برگزار می شود.

آخرین مهلت ثبت نام 30 آذرماه 92 است و متقاضیان باید مدارک خود را به صورت اینترنتی به پست الکترونیکی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال کنند.

شهریه ثبت نام کل دوره به میزان 45 میلیون ريال است.