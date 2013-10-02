قسمت تخریب شده قدیمی ترین نقش برجسته پارتی در ایران قابل بازسازی است

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقش برجسته پارتی که قدیمی ترین نمونه از این نوع نقش برجسته در ایران است در قرن هجدهم برای نوشتن وقف نامه ای از علیخان زنگنه تخریب می شود. او وزیر اعظم یکی از شاهان صفوی بود که می خواست درآمد های دو روستای اطراف بیستون را برای کاروانسرای آنجا وقف کند و برای وقف نامه آن تصمیم به تخریب کتیبه گرفت.



سپهر گفت: اما با طرحی که یکی از نقاشان بازدید کننده از نقش برجسته در سال 1673 از آن کشیده قابلیت بازسازی آن وجود دارد که امیدواریم این بازسازی از قدیمی ترین نقش برجسته پارتی ایران انجام شود.



وی افزود: در توضیحاتی که برای این نقش برجسته در منابع مختلف آمده از نقش برجسته پارتی به عنوان نقش مهرداد نیز یاد می شود و در مجموع مجموعه تاریخی بیستون مشتمل بر 28 اثر ثبت شده ملی است که هر ساله گردشگران بسیاری را از سراسر جهان به خود جلب می کند.



به گزارش خبرنگار مهر، برخی از منابع میراث فرهنگی خصوصیات نقش برجسته پارتی را اینگونه توضیح می دهند که این اثر در پائين نقش برجسته داريوش يكم، نقش برجسته اي از زمان مهرداد دوم به يادگار مانده كه متعلق به سال 123 ق.م تا 110 ق.م است.



در اين صحنه در برابر مهرداد دوم چهار نفر از ساتراپ هاي محلي به ترتيب اهميت و جايگاه در پشت سر هم قرار دارند كه نيم رخشان به سوي مهرداد و مهرداد هم نيمي از صورتش به طرف آنهاست و دست راست خود را به حالت احترام بالا برده است.

نفر اول جلو مهرداد، گودرز يكم ساتراپ ساتراپ ها است، مطابق با اسناد بابلي اين شخص در اواخر حكومت مهرداد دوم، شريك سلطنت او بوده است كه پس از مهرداد جانشين او مي شود.

نام نفر دوم كاملاً محو شده ولي چون براي او لقبي ذكر نشده است، شايد يكي از شاهزادگان مورثي باشد كه بدون ذكر کردن لقب نام برده مي شدند. در دست راست اين شخص چیزی شبيه یک جام ديده مي شود.

نفر سوم ميترادات است كه لقب او در اين كتيبه «پپيس تومينوس» يعني مورد اعتماد شاه است. در دست وي تصوير نيكه (الهه پيروزي) ديده مي شود كه حلقه روبان داري در دست دارد. نفر چهارم كوفاساتس نام دارد كه فاقد لقب است.

اين نقش برجسته ها در حقيقت واگذاري قدرت از طرف مهرداد به هر يك از اين بزرگان را نشان مي دهد.

گزارش و عکس از احسان مرادی