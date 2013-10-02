ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند/ دیدار تکراری با بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ایران و فیلیپین در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا عصر امروز چهارشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. در پایان این رقابت تیم کشورمان با نتیجه 52 بر 79 مقابل فیلیپین شکست خورد. با واگذاری نتیجه این دیدار شاگردان علی توفیق از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازماندند.

بازیکنان تیم بسکتبال نوجوانان در حالی مقابل فیلیپین تن به شکست دادند که پیش از این در رقابت با کره‎جنوبی (مرحله مقدماتی) و چین و بحرین (مرحله دوم) نیز متحمل شکست شده بودند و تنها مقابل تیم‌های مالزی و تایلند (مرحله مقدماتی) و سوریه (مرحله دوم) به برتری دست یافته بود.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران در پایان مرحله دوم به عنوان چهارمین و آخرین تیم گروه E و تنها به واسطه پیروزی در دیدار روبرو برابر سوریه موفق به حضور در مرحله یک چهارم نهایی شد در حالیکه فیلیپینی‌ها این مرحله را با مجموع چهار برد و تنها یک باخت و صدرنشینی در گروه F تمام کرده بودند.

پیش از دیدار تیم‌های ایران و فیلیپین، دو دیدار دیگر از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا برگزار شد که طی آن کره‌جنوبی در مصاف با ژاپن شکست خورد. ضمن اینکه دیدار تیم‌های بحرین و چین‌تایپه هم با برتری تایوانی‎ها به پایان رسید. به این ترتیب تیم‌های ژاپن و چین‌تایپه همراه با فیلیپین به مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کردند.

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با دیدار تیم‌های چین و قزاقستان به پایان می‌رسد.

سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آسیا روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی نهایی و تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا دوازدهم در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می‌شود. در این مرحله از مسابقات تیم ایران برای تعیین رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم مقابل بحرین صف آرایی خواهد کرد. این دومین دیدار دو تیم در این دوره از مسابقات است.

تیم های بسکتبال نوجوانان ایران و بحرین در گروه E مرحله دوم مسابقات نیز برابر هم به میدان رفتند که طی آن شاگردان علی توفیق با نتیجه 50 بر 70 برابر حریف متحمل شکست شده بودند.