جنگلهای کازرون در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در ارتفاعات منطقه سمقان و قائمیه در شهرستان کازرون از ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه آغاز شده است.

این آتش سوزی به دلیل اینکه در مناطق صعب العبور قرار دارد مهار آن مشکلاتی را به وجود آورده است.

دبیر موسسه 13 فروردین در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آتش سوزی در این جنگلها از ظهر امروز آغاز شده و به دلیل موقعیت درختان بلوط این منطقه امکان گسترش آن وجود دارد.

علی اکبر کاظمینی با بیان اینکه پوشش مرتعی و گیاهی این منطقه در حال سوختن است، افزود: در این راستا اگر سریعا نسبت به مهار آتش اقدام نشود شاهد وارد شدن خسارات غیرقابل جبرانی به عرصه ها خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ستاد بحران استان باید در این حوزه فعال باشد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود امکانات و تجهیزات کامل مهار آتش در جنگلهای استان همواره با مشکلاتی روبه رو بوده است.

این فعال حوزه محیط زیست تاکید کرد: برای مهار این آتش سوزی باید تمام دستگاه ها وارد شده و به کمک محیط زیست و منابع طبیعی بیایند در غیر این صورت مهار آتش با مشکل مواجه می شود.

کاظمینی با اشاره به همجواری این جنگل با باغات انجیر اظهار داشت: اگر آتش به باغات انجیر سرایت کند خسارات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.

وی با اشاره به صعب العبور بودن منطقه گفت: با توجه به کوهستانی بودن مناطق و با وجود تقاضای مکرر دوستداران محیط زیست و مسئولان امر اما همچنان بالگردی برای مهار آتش در عرصه ها در نظر گرفته نشده است.