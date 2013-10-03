نهادینه شدن فرهنگ ساخت اصولی مسکن پس از زلزله ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر پنج شنبه درجمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در این طرح که به همت سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با همکاری مرکز آمار ایران بمدت یک ماه از 20 مهر اجرا می شود، هشت هزار و 752 روستا و 165 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح کشور و 391 روستا و 10 هزار و 816 واحد مسکونی روستایی در آذربایجان شرقی مورد بررسی آماری قرار می گیرند.

وی با اشاره به کاربرد نتایج این طرح تصریح کرد: طرح آمارگیری از مسکن روستایی در سه محور شناخت ویژگی های واحدهای مسکونی روستایی، بررسی ویژگی های عمومی روستاها و شناخت تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکن روستایی بهسازی شده اجرا می شود و نتایج آن با هدف رضایتمندی ساکنان روستایی، در سیاست های ساخت و ساز روستایی و تخصیص اعتبارات مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در خصوص نحوه اجرای این طرح و استخراج نتایج آن گفت: برای اجرای این طرح در آذربایجان شرقی، 46 نفر بصورت مستقیم و در قالب آمارگیر، کارشناس گروه آمارگیری و کارشناس بازبین حضور خواهند داشت و هماهنگی های لازم با کلیه نهادهایی چون فرمانداری ها و بخشداری ها و اطلاع رسانی به روستاهای مورد سرشماری صورت گرفته و بر اساس برنامه ریزی ها نتایج آن نیز شش ماه پس از اجرا، استخراج و مورد استفاده قرار می گیرد.

محمدی در خصوص نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در بخش روستایی نیز اظهار داشت: بر اساس نتایج این سرشماری، یک میلیون و 145 هزار نفر در قالب سه هزار و 187 خانوار در 285 هزار و 252 واحد مسکونی روستاهای آذربایجان شرقی ساکن بوده اند که نسبت به سرشماری قبل، جمعیت روستایی استان دو درصد کاهش داشته در حالی که تعداد خانور 18 درصد افزایش نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: 40 درصد از این واحدهای مسکونی روستایی از تسهیلات بهسازی مسکن جهت مقاوم سازی منازل خود در مقابل حوادث طبیعی استفاده کرده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در خصوص وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی زلزله زده نیز گفت: تا کنون هزینه ای معادل بودجه چهار سال استان برای بازسازی مناطق آسیب دیده در زلزله سال گذشته شهرستان های اهر، هریس و ورزقان صرف شده است.

مجمدی افزود: از 20 هزار و 400 واحد بررسی شده در مناطق زلزله زده، 20 هزار واحد تخریبی تشخیص داده شد و از این تعداد 18 هزار و 900 واحد برای انجام مراحل اداری و عقد قرارداد به بانک ها معرفی شدند که 18 هزار و 420 مورد از آنها اقدام به ساخت واحد مسکونی خود کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس معیارهای اداره کل بیناد مسکن انقلاب اسلامی، حدود 97 درصد از این واحدهای مسکونی که 17 هزار و 800 مورد را شامل می شود، از لحاظ ساخت تکمیل شده محسوب و مراحل ساخت واحدهای مسکونی باقیمانده نیز از سوی این بنیاد در حال پیگیری است.

محمدی به ارتقای فرهنگ ساخت و ساز اصولی مسکن روستایی پس از زلزله سال گذشته ارسباران اشاره و تصریح کرد: زلزله ارسباران با وجود تمام آسیب های مالی و جانی، تاثیر مثبتی در ترغیب روستاییان به مقاوم سازی مسکن خود داشت بطوریکه با وجود تعهد بنیاد مسکن برای نوسازی و مقاوم سازی 84 هزار واحد مسکن روستایی، در سال گذشته 92 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان بهساازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی در خصوص روند اجرای طرح هادی در روستاهای بازسازی شده نیز گفت: این طرح در 21 روستای بازسازی شده باهزینه 60 میلیارد ریالی توسط خود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اجرا شده که برای اجرای کامل آن به اعتباری معادل 700 تا 800 میلیارد ریال نیاز است.