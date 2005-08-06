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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

جستاري در شاهنامه سترگ فردوسي ...

" ارمغان مور " شاهرخ مسكوب رسيد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كتاب « ارمغان مور ؛ جستاري در شاهنامه » ، آخرين اثر تحقيقي مرحوم شاهرخ مسكوب ، به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .



به گزارش خبرنگار كتاب مهر ،  « ارمغان مور ؛  جستاري در شاهنامه فردوسي » نوشته شاهرخ مسكوب ، با 280 صفحه ، شمارگان 3300 و بهاي 3000 تومان توسط نشرني منتشرشد .

به گزارش مهر ،  شاهرخ مسكوب ، در سال 1304 در بابل به دنيا آمد ، تحصيلات دبيتاني ودبيرسالاني خود را در آن شهر و سپس تهران و اصفهان دنبال كرد  و درسال 1327 ، از دانشگاه تهران ليسانس حقوق خود را اخذ كرد .

درپي كودتاي 28 مرداد 1332 چند سالي به زندان افتاد و از سال 1338 تا 1358 درسازمان برنامه ، سامان جلب سياحان  و دانشگاه آزاد مشغول به فعاليت بود  و سر انجام در سال 1384 در پاريس درگذشت .

براساس اين گزارش ،  « ارمغان مور » ؛ كه براي اولين بار به دست چاپ سپرده مي شود ،  جستاري است  درباره  چند مفهوم بنيادي شاهنامه فردوسي . اين كتاب بيش از اين كه كتابي تاريخي باشد اثري شاعرانه است وكار شعر،  گردآوري دانش گذشتگان نيست .

به اعتقاد مسكوب ، در داستان هاي شاهنامه  با خواندن تاريخ هربارحقيقت متعالي و زيبايي را كه ويژگي هراثروالاي هنري است در روح خود مي آزماييم . شاهنامه تاريخي آرماني است ، آن گونه كه مي پنداشتيم  و آرزو داشتيم  و فردوسي با گزينشي كه مي كند اين آرزو و  اين آرمان را به سرمنزل عافيت مي رساند .

کد مطلب 214847

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