" ارمغان مور " شاهرخ مسكوب رسيد







به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « ارمغان مور ؛ جستاري در شاهنامه فردوسي » نوشته شاهرخ مسكوب ، با 280 صفحه ، شمارگان 3300 و بهاي 3000 تومان توسط نشرني منتشرشد .

به گزارش مهر ، شاهرخ مسكوب ، در سال 1304 در بابل به دنيا آمد ، تحصيلات دبيتاني ودبيرسالاني خود را در آن شهر و سپس تهران و اصفهان دنبال كرد و درسال 1327 ، از دانشگاه تهران ليسانس حقوق خود را اخذ كرد .



درپي كودتاي 28 مرداد 1332 چند سالي به زندان افتاد و از سال 1338 تا 1358 درسازمان برنامه ، سامان جلب سياحان و دانشگاه آزاد مشغول به فعاليت بود و سر انجام در سال 1384 در پاريس درگذشت .

براساس اين گزارش ، « ارمغان مور » ؛ كه براي اولين بار به دست چاپ سپرده مي شود ، جستاري است درباره چند مفهوم بنيادي شاهنامه فردوسي . اين كتاب بيش از اين كه كتابي تاريخي باشد اثري شاعرانه است وكار شعر، گردآوري دانش گذشتگان نيست .

به اعتقاد مسكوب ، در داستان هاي شاهنامه با خواندن تاريخ هربارحقيقت متعالي و زيبايي را كه ويژگي هراثروالاي هنري است در روح خود مي آزماييم . شاهنامه تاريخي آرماني است ، آن گونه كه مي پنداشتيم و آرزو داشتيم و فردوسي با گزينشي كه مي كند اين آرزو و اين آرمان را به سرمنزل عافيت مي رساند .