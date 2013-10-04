عباسی: سرپرستی هیات فوتبال فارس به من پیشنهاد نشده است

کاووس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استعفای هادی آیت‌اللهی و احتمال سرپرستی‌اش در هیات فوتبال استان فارس ضمن بیان مطلب فوق گفت: تا این لحظه هیچگونه صحبتی در این خصوص با من نشده است.

وی تصریح کرد: در فوتبال استان فارس خیلی از افراد از من بزرگتر هستند که من در آن میان جایی ندارم. امیدوارم که در این خصوص به من پیشنهادی داده نشود زیرا افراد با سابقه‌تر از من در استان فارس حضور دارند.

دبیر هیات فوتبال استان فارس نیز از اینکه قرار است "کاووس عباسی" به عنوان سرپرست هیات فوتبال فارس معرفی شود، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

بحث استعفای سیدهادی آیت‌اللهی از سمت ریاست هیات فوتبال استان فارس طی روزهای گذشته مطرح شده اما هیچکدام از مسئولان فدراسیون فوتبال این موضوع را تائید نکرده‌اند.