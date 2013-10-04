انتقاد شدید کرانچار از آرش افشین/ مس سزاوارانه یک امتیاز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه جمعه در نشست خبری پس از تساوی تیمش مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه دیروز هم گفته تیمش بازی پرفشاری با مس دارد، اظهار داشت: بازیکنان تیم ما می‌دانستند که شرایط ما در این مسابقه سخت است زیرا به آنها گفته بودم با توجه به اینکه این تیم نتوانسته کیفیت خود را ارائه کند، شرایط سختی داریم و اگرچه ما در این بازی‌ها از نظر سازماندهی بهتر از مس بودیم، اما سرعت کافی را نداشتیم.

وی پیرامون تقسیم امتیازات این مسابقه تصریح کرد: باید بگویم مس سزاوارانه یک امتیاز از ما گرفت زیرا ما در این مسابقه تنها دو موقعیت داشتیم که این موقعیت‌ها نیز توسط غلامی از دست رفت و مسی‌ها توانستند زهر حملات ما را بگیرد و این برای ما بسیار بد است.

سرمربی سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا تشویق آرش افشین از دقیقه 10 مسابقه باعث ناراحتی و عصبانیت محمد غلامی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم این مسئله بر محمد غلامی تاثیر بگذارد زیرا او بازیکن گلزن تیم ماست و با توجه اینکه 5 گل برای ما به ثمر رسانده، باید صبر داشته باشد. من با آرش در مورد شرایط خودش صحبت کردم و به خوبی می‌داند که هنوز بازیکن 90 دقیقه‌ای نیست و بعد از گلی که در دیدار با استقلال به ثمر رساند، به دلیل بیماری ویروسی، نتوانست کیفیت خوبی از خود ارائه کند.

وی با بیان اینکه افشین مقابل ذوب‌آهن نیز نتوانست کار خوبی انجام دهد، بیان داشت: در این مسابقه افشین نتوانست تفکرات مرا پیاده کند و شرایط چندان خوبی نداشت؛ یعقوب کریمی نیز در بازی امروز برای تیم بازی کرد اما کار خاصی انجام نداد و باید بگویم هیچ فشاری از بیرون بر تصمیمات من تاثیر نمی‌گذارد زیرا من سرمربی این تیم هستم.

کرانچار با بیان اینکه افشین در طول هفته مصدومیت قوزک پای خود را بهانه کرده بود، تصریح کرد: او از ابتدای هفته قوزک پایش را گرفته بود و می‌گفت مصدوم هستم اما او مصدوم نبود و من می‌دانستم به خاطر اینکه نمی‌تواند به کیفیت مد نظر من برسد، مصدومیت را بهانه کرده اما این اصلا صحیح نیست؛ به هر حال هر بازیکن غیر واقع‌بینی احساس می‌کند که حق او بازی کردن است در حالی که این اصلا درست نیست.

وی با اشاره به مصاحبه‌های اخیر آرش افشین خاطرنشان کرد: بد نیست بدانید که آرش پایش را گرفته بود اما به یک باره قبل از دیدار با مس گفت که خوب شده و می‌خواست در ترکیب اصلی تیم باشد اما من چگونه می‌توانم بازیکنی که در تمرینات حضور ندارد و کنار زمین راه می‌رود را در ترکیب اصلی تیم قرار دهم؟ او در بازی‌های قبلی شرایط خوبی نداشت و من به همین دلیل از او استفاده نکردم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین گفت: ما نباید به ترکیب تیم برنده دست می‌زدیم و باید باید در این تعطیلات فرم بازیکنان را بهتر کنیم تا بار دیگر به مسیر قهرمانی بازگردیم.