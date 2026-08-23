تولید ۲۲۰۰ تن عسل در بابل

رحیم شهیدی‌پور،گ در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت قابل توجه زنبورداری در این شهرستان اظهار کرد: بیش از یک‌هزار نفر به‌صورت مستقیم در حوزه زنبورداری بابل مشغول به فعالیت هستند و این بخش نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد روستایی منطقه دارد.

وی افزود: زنبورداران بابلی علاوه بر تولید عسل، سالانه ۱۵۸ کیلوگرم ژل رویال، سه هزار و ۳۳۵ کیلوگرم گرده گل و بیش از ۸۱ تن موم تولید و روانه بازار می‌کنند که نشان‌دهنده ظرفیت گسترده این صنعت در تولید فرآورده‌های متنوع است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، بخش بندپی شرقی را یکی از قطب‌های اصلی زنبورداری شهرستان دانست و گفت: برگزاری جشنواره سالانه عسل در این منطقه می‌تواند زمینه معرفی تولیدات باکیفیت، تقویت برند محصولات و توسعه بازار فروش زنبورداران را فراهم کند.

شهیدی‌پور با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه بیان کرد: ارائه آموزش‌های تخصصی، خدمات فنی، تسهیل دسترسی به نهاده‌ها و حمایت از برندسازی از جمله برنامه‌هایی است که برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات زنبورداری دنبال می‌شود.

وی زنبورداری را فراتر از یک فعالیت اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: زنبور عسل با نقش مهمی که در گرده‌افشانی دارد، به افزایش تولید محصولات زراعی و باغی، حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های کشاورزی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده فرآورده‌های زنبورداری و استفاده از دانش و فناوری‌های نوین، از محورهای مورد توجه برای توسعه این صنعت و تثبیت جایگاه بابل در زنبورداری کشور است.