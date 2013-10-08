مناقشه بهزیستی و وزارت بهداشت بر سر صدور مجوز مراکز ترک الکل

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان بهزیستی الکل، شایع‌ترین ماده مخدر در میان مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص داده بطوریکه در حال حاضر سن مصرف الکل به کمتراز 18 سال رسیده و زمان دسترسی به آن نیز به 17 الی 30 دقیقه کاهش یافته است بنابراین مصرف الکل در کشور به یک معضل تبدیل شده است. با وجود اینکه تا کنون آمار دقیقی از مصرف کنندگان الکل در کشور اعلام نشده است اما مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از افزایش شیوع اعتیاد به الکل خبر داده و عنوان کرد که بررسی‌ها و مطالعات شیوع‌شناسی و حتی مطالعات دانشگاهی از افزایش مصرف الکل در کشور حکایت می‌کند.

فرید براتی سده تاکید کرد: درصدی از تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد بهزیستی نیز در مورد الکل سوالاتی را مطرح و از کارشناسان کمک خواسته اند اما هنوز بدلیل اینکه خدمات ویژه ای به افراد الکلی ارائه نمی شود آمار دقیقی از آنها جمع آوری نشده است.

براساس آمارهای نیروی انتظامی که مربوط به قبل است حدود 200 هزار الکلیک در کشور زندگی می کنند که البته ممکن است به تازگی افزایش داشته باشد اما هنوز آمار رسمی اعلام نشده است. به دلیل ضرورت برخورد با الکلیک ها و همچنین تدوین راهکارهایی برای ترک این افراد مدتی قبل کمیته مقابله با مصرف الکل در وزارت کشور ایجاد شد . از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی‌های درمان الکل در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از عناوین مواد روانگردان استفاده شده است که الکل را نیز شامل می‌شود . درحال حاضر برخی معتادان به الکل در مراکز سازمان بهزیستی پذیرش می‌شوند اما مرکز خاص و مجزا برای درمان این افراد هنوز درکشور ایجاد نشده است.

200 هزار معتاد به الکل در کشور

البته یکی از مصوبات کمیته مقابله با مصرف الکل راه اندازی کمپهای ترک اعتیاد است و قرار بود پروتکلی نیز قبل از راه اندازی این مراکز با همکاری وزارت بهداشت و بهزیستی تدوین شود که گویا وزارت بهداشت بدون هماهنگی با بهزیستی نسبت به تدوین این سند و راه اندازی مراکز درمان اقدام کرده است. حدود 3 هفته قبل درست پس از آنکه مسئولان سازمان بهزیستی از صدور مجوز برای راه اندازی اولین مرکز ترک اعتیاد خبر دادند یکی از از مدیران وزارت بهداشت اعلام کرد که برنامه ای برای ایجاد مراکز تخصصی درمان اعتیاد به الکل نداریم اما بعد از گذشت 21 روز ، رویکرد وزارت بهداشت تغییر کرد بطوریکه عباسعلی ناصحی مدیرکل اداره سلامت روان این وزارتخانه از راه اندازی 3 مرکز ترک اعتیاد خبر داد و گفت: طی هفته های آینده سه مرکز تخصصی الکل بصورت آزمایشی در سه فعالیت خود را آغاز می کنند و با اجرای موفق آن این مراکز توسعه پیدا میکند.

وی با اعلام اینکه مجوز هرگونه مرکز ترک الکل توسط وزارت بهداشت انجام می شود، ، گفت: هر گونه مجوز راه اندازی و تاسیس مراکز درمانی اعم از ترک بیماری سوء مصرف اعتیاد و الکل توسط وزارت بهداشت و درمان صادر می شود.

مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ دستگاهی نمی تواند مجوز راه اندازی مراکز درمانی ترک اعتیاد الکل را صادر کند.

این درحالی است که مسئولان سازمان بهزیستی نیز اعلام کردند که براساس قانون مجلس و همچنین کمیته مقابله با اعتیاد الکل سازمان بهزیستی نیز می تواند مجوز مراکز ترک الکل را صادر کند همچنین در مصوبه کمیته ملی مقابله با الکل آمده است که بدون تدوین پروتکل و همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت نباید مرکزی راه اندازی شود.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی درمورد صدور مجوز مراکز ترک الکل به خبرنگار مهر گفت: بهزیستی براساس قوانین مصوب مجلس و وزارت بهداشت نیز براساس قوانین خودشان میتوانند برای مراکز ترک اعتیاد به الکل مجوز صادر کنند اما باید مصوبه کمیته ملی مقابله با الکل را نیز مد نظر قرار دهند.

براتی به مصوبات کمیته ملی مقابله با الکل اشاره کرد و افزود: این کمیته مدتی پیش مصوب کرد که قبل از راه اندازی مراکز درمانی ترک الکل حتما باید پروتکلی با همکاری وزارت بهداشت و بهزیستی تهیه شود که این موضوع مقداری کار را کند ولی ضاهرا وزارت بهداشت تمکینی به این قضیه نکرده و به مصوبه کمیته توجه نکرده است و بدون توجه به آن مسئولان وزارت بهداشت عنوان کردند که خود درحال نوشتن پروتکل هستند.که این موضوع خلاف مصوبات کمیته است و باید همکاری لازم انجام شود .

تغییر رویکرد وزارت بهداشت در کمتر از یک ماه

وی اظهار داشت: وزارت کشور باید وارد عمل شود و دستگاهها را وادار کند که در چارچوب مصوبات کمیته عمل کنند و این ناهماهنگیها را وزارت کشور باید رفع کند در غیر این صورت ما نیز براساس مصوبه مجلس نسبت به راه اندازی مراکز ترک اعتیاد الکل اقدام می کنیم.

به گفته وی ، کمیته ملی مقابله با الکل در آغاز کار خود مجوز راه اندازی مراکز ترک الکل را به بهزیستی و وزارت بهداشت داد اما بعد عنوان کرد که سازمانها مجوز را تا زمان تدوین پروتکل که باید با همکاری وزارت بهداشت و بهزیستی باشد به تاخیر انداخته و فعال نکنند. برهمین اساس تنها مجوزی که از سوی بهزیستی صادر شده بود هنوز فعال نشده است و منتظر تدوین پروتکل و اعلام کمیته مقابله با الکل وزارت کشور هستیم. مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت پیش از این مدعی شده بود که نیاز به تاسیس مراکز ترک الکل در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: مشخص نیست به چه دلیلی نظر مسئولان وزارت بهداشت تغییر کرده و آنها که مدتی پیش مدعی بودند نیازی به مراکز ترک الکل در کشور وجود ندارد، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که وجود این مراکز، نیاز کشور است و قصد دارند سه مرکز سرپایی و دو مرکز بستری ایجاد کنند.

وی افزود: این در حالی است که سازمان بهزیستی احساسی تصمیم گیری نمی کند بلکه براساس کار کارشناسی است و قصد دارد فعالیت یک مرکز ترک الکل را به صورت پایلوت بررسی کرده و پس از به دست آمده نتایج آن، برای تاسیس سایر مراکز اقدام کند. به نظر می رسد وزارت بهداشت بلوف می زند چون اگر این طور بود اسامی را برای اطلاع رسانی در خط ملی اعتیاد در اختیار ما می گذاشتند. در واقع تاسیس مراکز ترک الکل توسط وزارت بهداشت پیش از آنکه نشان دهد این وزارتخانه ضرورت این اقدام را احساس کرده است، نشان می‌دهد به دلیل ورود بخش غیردولتی از طریق سازمان بهزیستی منافعش به خطر افتاده و به این قضیه ورود پیدا کرده است.

به گفته وی، بهزیستی براساس قانون مجلس می تواند برای مراکز ترک اعتیاد الکل مجوز صادر کند و هیچ نهادی هم نمیتواند مانع آن شود.

با این همه به نظر می رسدتنها مرجعی که میتواند اختلاف ایجاد شده میان وزارت بهداشت و بهزیستی را در خصوص صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد برطرف کند وزارت کشور است که باید با توجه به شیوع مصرف الکل در کشور و با وجود 200 هزار الکلیک تصمیم نهایی را بگیرد که آیا هر دو این نهادها می توانند به موازات هم نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.