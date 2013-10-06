به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، "شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر بحرین در گفتگویی که امروز از وی منتشر شده درباره مسائل مختلف منطقه و تحولات بحرین اظهار نظر کرد.

وی در پاسخ به سوالات متعددی که در این مصاحبه مطرح شده به طور کلی وجود اعتراضات مسالمت آمیز که آخرین آنها جمعه گذشته با حضور 300 هزار نفر از مردم بحرین در آرامش برگزار شد و مطالبات بر حق مردمی از حکومت را کاملا انکار کرد.

نخست وزیر بحرین که زمزمه هایی مبنی بر درخواست آمریکا برای برکناری اش از این سمت مطرح شده، مدعی شد: "برخی گروهها و موسسات با حمایت از تروریسم، خشونت و اقدامات تحریک آمیز از فضای آزاد موجود در بحرین به صورت اشتباه استفاده کردند!"

وی مدعی شد: "ممکن نیست کسی که مسائل بحرین را دنبال می کند، نداند برخی گروهها و موسسات سیاسی با گروههای تروریستی در داخل یا خارج ارتباط دارند! این مسئله باعث ایجاد نفرت عمومی از این گروهها شده و شهروندان بارها مواضع شان را در این باره اعلام کرده اند!"

شیخ خلیفه بن سلمان افزود: در بحرین تنشهای مذهبی و طایفه ای وجود ندارد، آنچه در بحرین رخ می دهد اقداماتی تروریستی است که عاملان آن سعی دارند با استفاده از هر ابزار آن را به اجرا بگذارند.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو با استقبال از مواضع رئیس جمهوری جدید ایران، بر توسعه روابط دو کشور برای آغاز مرحله ای جدید از روابط میان ایران و کشورهای عربی منطقه تاکید کرد.