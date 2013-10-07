لاریجانی با نخست وزیر صربستان دیدار کرد/ درخواست بلگراد برای تشکیل کمیسیون مشترک با ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صربستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت رئیس مجلس صربستان در بلگراد به سر می برد در ادامه ملاقات های خود با مقامات این کشور ظهر روز دوشنبه با ایویستا داچیچ نخست وزیر صربستان در ساختمان دولت دیدار و گفت و گو کرد.

در این ملاقات لاریجانی با توجه به روابط تاریخی دو کشور حتی از زمان یوگوسلاوی سابق، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط را اعلام کرد.

لاریجانی گفت: متاسفانه کشورهای غربی نسبت به دیگر کشور ها در تمام زمینه ها از جمله موضوع هسته ای ایران با استاندارد دوگانه بر خورد می کنند و علی رغم این که ما بارها اعلام کرده ایم دنبال سلاح هسته ای نیستیم ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی و هسته ای فتوا داده است و عضو آژانس بین الملل انرژی اتمی هستیم باز هم به ما فشار وارد می آورند اما داشتن کلاهک هسته ای توسط برخی رژیم ها را نادیده می گیرند.

باچیچ نخست وزیر صربستان نیز در این دیدار ضمن گسترش روابط اقتصادی و تشکیل هر چه سریع تر کمیسیون مشترک دو کشور تاکید کرد.

وی با بیان این که برخی قدرت ها حقوق بین الملل را بهانه ای قرار داده اند و به نام آن می خواهند زورگویانه منافع خود را تامین کنند، گفت: صربستان یکی از کشور هایی است که قربانی برخوردهای دوگانه این گونه کشورها شده است.

وی گسترش روابط دو کشور در تمام زمینه ها را به نفع دو ملت دانست.