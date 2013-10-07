به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیمای رسانه ملی با اعلام خبر آغاز پخش آزمایشی شبکه نسیم گفت: از 26 شهریور مصادف با میلاد امامرضا (ع) که سیگنال این شبکه تلویزیونی برقرار شد، دو ساعت برنامه ثابت هر روز و روزی چند بار در این شبکه تکرار میشد. هدف از این کار معرفی قالبهای برنامهای این شبکه و اطلاعرسانی درباره آن بود ضمن اینکه در این مدت مسائل فنی و آماده سازیهای اولیه برای پخش نیز بررسی میشد.
وی افزود: از امروز و با آغاز پخش آزمایشی، روزانه دو ساعت برنامه جدید در این شبکه به نمایش در میآید که تکراری روزهای قبل نیست ولی در تمام ساعات روز این برنامه دو ساعت تکرار میشود.
معاون سیما ادامه داد: تاکنون فقط شهروندان تهرانی میتوانستند با تنظیم مبدل دیجیتالی خود بر روی کانال 21 بیننده این شبکه تلویزیونی باشند. اما از امروز دو ساعت برنامه جدید روزانه این شبکه در جدول پخش شبکههای استانی نیز قرار میگیرد و هموطنان ما در سراسر کشور میتوانند برنامههای جدید این شبکه را از طریق شبکههای استانی خود مشاهده کنند.
علی دارابی معاون سیمای رسانه ملی همچنین از افتتاح رسمی شبکه نسیم در آینده نزدیک خبر داد.
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