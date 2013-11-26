هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور بازیکنان جوان در ترکیب تیمهای لیگ برتری خاطرنشان کرد: در اینکه در تولید و پرورش بازیکنان جوان کوتاهی زیادی کردهایم شکی نیست و باید عنوان کنم به اندازه کافی بازیکن مستعد نداریم. به نظرم یکسری مسایل را نمیتوان با ظهور چند بازیکن جوان حل کرد.
وی اضافه کرد: ما بازیکنان جوان داریم ولی یادمان باشد که جمعیت ایران هم 75 میلیون نفر است. کشورهای حاشیه خلیج فارس یک دهم ما جمعیت ندارند. با این جمعیت باید جوانهایی زیادی را کشف کنیم ولی کشف استعدادها به اندازه کافی نیست و دوم اینکه بازیکنان جوان کیفیت سالهای قبل را ندارند. مثلا در قالب ناصر محمدخانی، علی دایی، علی کریمی و مهدی مهدویکیا قرار نمیگیرند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: یادمان باشد که آنها بازیکنان بزرگی بودند که سرنوشت بازی را تغییر میدادند اما حالا بازیکن جوانی نداریم که در بالاترین سطح آسیا قرار داشته باشد و بتواند در اروپا بازی کند و این موضوعی است که به طور جدی باید درباره آن فکر کنیم. هر چند بازیکنانی در تیمهایی مثل پرسپولیس به چشم میآیند ولی هیچ کدام از آنها کارایی مهدویکیا را در 18 سالگی ندارند.
مدیر تیم فوتبال زیر 22 سال ایران همچنین گفت: معضل فوتبال ما کمبود دانش است و تا زمانی که در مدیریت فوتبال ما به این موضوع بها داده نشود این مشکل پا برجا خواهد ماند. در دنیا پیرامون این موضوع حرفهای زیادی زده میشود و اینکه بگوییم یک نفر با لپ تاپ و کامپیوتر آشنایی دارد این معنی را ندارد که آدم با سوادی است بلکه فقط میتوان گفت که بیسواد نیست.
افاضلی تاکید کرد: ما در فوتبال ایران هم با دانش مشکل داریم و هم با باور دانش. این مشکلی بود که آلمانها در دهه قبل داشتند ولی بعد از مسابقات یورو 2006 شرایط این تیم کاملا تغییر کرد و آنها با یک برنامهریزی خوب و جوانهای زیادی را تربیت کردند و از آن استفاده میکنند.
وی در خصوص جایگزینی بازیکنان جوان در تیم ملی عنوان کرد: میتوان این کار را کرد ولی تیمی تشکیل خواهد شد که مثل دوره برانکو در همه میدانهای آسیایی مدعی قهرمانی نیست. ما درسال 2004 با بدشانسی و مشکلات داوری جام را از دست دادیم. البته در حال حاضر هم میانگین سنی تیم ملی خیلی بالاست و این تیم هم مدعی نیست بنابراین باید منتظر باشیم تا چند بازیکن ظهور کنند و تیمی در آن سطح بسازیم.
این کارشناس بیان کرد: متاسفانه باشگاهها به پرورش بازیکن نمی پردازند و فقط دو سه باشگاه در این باره فعال هستند. شاید بتوان از این جمعیت 75 میلیون نفری 15 تا 20 نفر را جدا کرد و برای آینده روی آنها سرمایهگذاری کرد با این حال فکر میکنم این بازیکنان سوپراستار نخواهند بود.
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