جمع آوری زباله های عفونی کهگیلویه مطلوب نیست/شایعه شیوع وبا کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان کهگیلویه با بیان این مطلب که جمع آوری زباله های عفونی وظیفه شهرداری نیست، افزود: شهرداری دهدشت برای جمع آوری زباله ها در ماه چهار میلیون درخواست کرده که با پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان به شهرداری توسط پزشکان عمومی این مشکل حل می شود.

وی در ادامه این نشست به بازگشایی مدارس اشاره کرد و بیان داشت: نباید در هیچ مدرسه ای به سمبوسه فروشی ها اجازه فعالیت داده شود.

وی اظهار داشت: ما در قبال سلامت مردم مسئولیم و نباید در این مورد کوتاهی شود.

فرماندار شهرستان کهگیلویه همچنین به کشتارگاه شهرداری دهدشت اشاره کرد و گفت: وضعیت بهداشتی کشتارگاه شهرداری دهدشت نامطلوب است و باید هرچه سریعتر بهبود یابد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست بیان داشت: در شهر دهدشت کمبود سرویس بهداشتی وجود دارد که لازم است این شهرداری برای ساخت سرویس مناسب اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به این مطلب که در جمع آوری قلیان ها از طرف شبکه بهداشت این شهرستان و نیروی انتظامی اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: این اقدامات باید به طور مستمر ادامه داشته باشد.

شایعه شیوع وبا در کهگیلویه کذب است

فرماندار شهرستان کهگیلویه به شایعه پراکنی های موجود در مورد بیماری وبا اشاره کرد و ابراز داشت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری وبا در این شهرستان مشاهده نشده است.

همچنین رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه در این نشست گفت: این مرکز اقدامات خوبی در زمینه جمع آوری زباله های عفونی انجام داده است.

محمد هاشم طاعتی به فروش غیر مجاز سمبوسه فروشان در شهر دهدشت اشاره کرد و یادآور شد: این دست فروشی ها با همکاری بهداشت محیط این شهرستان و نیروی انتظامی جمع آوری شدند.

برخی از خبازان دهدشتی کارت سلامت ندارند

همچنین رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان کهگیلویه با بیان این مطلب که در مجاورت مکان های زیارتی افرادی اقدام به فروش گوشت قرمز می کنند، گفت: وضعیت بهداشتی این مکانها نامطلوب و تاسف بار است.

سید باقر افشین به نانوایی های این شهرستان اشاره داشت و افزود: برخی از این خبازان کارت سلامت ندارند.

در ادامه این نشست دکتر جواد تخشاء شهردار دهدشت گفت: شهرداری با وجود اینکه از لحاظ اعتبارات با مشکل مواجه است اما در حوزه سلامت و جمع آوری زباله ها از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

همچنین سرهنگ جهان دیماز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: سمبوسه فروشی ها و مکان هایی که اقدام به عرضه قلیان می کنند به علت عدم داشتن شغل بعد از جمع آوری، مجددا شروع به کار می کنند که دستگاه های ذی ربط باید مکانی برای این دست فروشی ها در نظر بگیرند زیرا این افراد از نظر مالی مشکل دارند و باید به فکر معیشت آنها نیز باشیم.