خبرگزاری مهر، گروه استانها-طیبهسادات سعادتینیک: آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که ساخت مسکن مهر در دهدشت آغاز شد تا بخش عمدهای از مردم کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی کهگیلویه صاحب خانه شوند، مجتمع ۹۱۲ واحدی مسکن مهر شهر دهدشت بعد از تکمیل و تحویل به مردم سالها است که با مشکلاتی همچون جمع آوری نشدن زبالهها، دود ناشی از سوختن کاه و کلش زمینهای کشاورزی، کورسهای شبانه موتور سواری و بوی بد فاضلاب دست و پنجه نرم میکند.
مشکلاتی که هر بار مسئولان وقت در بازدیدی از این مجتمع وعدههایی دادند اما هنوز بر زمین مانده و خود نمایی میکنند.
مجتمع مسکونی که باید مأمن آرامش اقشار ضعیف باشد حالا به مکانی برای وعدههای بر زمین مانده از آن یاد کرد.
البته این مجتمع مسکونی با مشکلاتی همچون فقدان زیرساختهای شهری، نبود فضای سبز، روشنایی، نانوایی، ایستگاه تاکسی و حتی تابلوهای خیابانی دست و پنجه نرم میکند و این موارد شاید بخشی از مشکلاتی است که مردم گریبان گیر آن هستند.
جمعیت سه هزار نفری این مجتمع مسکونی که سالها است کمر آنها زیر بار مشکلات عمرانی، خدماتی و اجتماعی خم شده است.
صدای مردم؛ روایتهایی از دل رنج
ساکنان این مجموعه، که عمدتاً از مددجویان و اقشار کمدرآمد هستند میگویند بارها مشکلات را فریاد زدیم اما گوش شنوایی پاسخگوی مطالبات نبود.
مردم ساکن در این سایت که از عدم خدماتدهی شهرداری گلایه دارند، میگویند «جمعآوری زباله تنها دو بار در هفته انجام میشود و جویها مملو از فاضلاب و زبالهاند، از طرفی زبالهسوزیهای شبانه سلامت مردم را تهدید میکند.
جمع آوری زبالهها در مسکن مهر با تأخیر انجام میشود
یکی از جوانان ساکن این مجتمع مسکونی که در نشستی که به منظور بررسی مشکلات مسکن مهر در مسجد امام رضا (ع) برگزار شده خطاب به مسئولان میگوید: کاش هر روز مسئولین بازدید داشته باشند به این بهانه کارگران شهرداری برای پاکسازی جداول و خیابانها میآیند و خدمات ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه مدتها است زبالهها دپو شده و بوی تعفن و شیرابه روان در خیابانها سلامت کودکان را به خطر انداخته است، اظهار کرد: امروز شاهد حضور گروهی از پاکبانان شهرداری بودیم که به نظافت مشغول بودند؛ متوجه شدیم قرار است مسئولین بازدید داشته باشند.
مشکلات گفته میشود اما گوش شنوایی برای شنیدن و رفع آنها وجود ندارد
نبود نانوایی و ایستگاه تاکسی از دیگر دغدغههای اهالی مسکن مهر بود، خانم میانسالی که در لابلای صحبتهایش از خبرنگار مهر میخواست برای ایاب و ذهاب مردم مسکن مهر به نماز جمعه چارهای بیندیشد، گفت: مشکلات اینجا بسیار است همیشه هم میگوئیم چه فایده که باز تکرار کنیم.
این مادر با بیان اینکه جمعیت ساکن در این سایت زیاد است اما نانوایی وجود ندارد، بیان کرد: هر بار که برای خرید نان به شهر میرویم باید ۶۰ هزار تومان کرایه رفت و برگشت پرداخت کنیم.
خانم جوانی که همه مشکلات را با هم ردیف کرده و مطرح میکرد، گفت: هیچ فضای سبز یا تفریحی برای کودکان وجود ندارد، خیابانها تابلو ندارند و برای آدرسدهی مشکل داریم، کودکان سرگرمی ندارند شهرداری هم برای جمع آوری زبالهها اقدام نمیکند.
مشکلات مسکن مهر بعد از گذشت سالها بیشتر خودنمایی میکنند
این خانم ادعا کرد طی سالهای اخیر فرمانداری با همراهی مدیران از مسکن مهر بازدید نداشته و حالا این حضور برای ما دلگرم کننده است.
این در حالی است که از زمان اجرای پروژه مسکن مهر تا تکمیل و واگذاری واحدها بارها امام جمعه، فرمانداران وقت و مسئولین استانی از این سایت بازدید داشتند اما هر چه زمان میگذرد بار مشکلات بیشتر خودنمایی میکند.
یکی دیگر از ساکنان مسکن مهر بیان کرد: سگهای ولگرد امنیت زنان و کودکان را تهدید میکنند.
وی ادامه داد: جاده دسترسی ناقص مانده و چالهچولههای متعدد خطرساز شدهاند، پیمانکار طرح فاقد نظارت بوده و بیتالمال هدر رفته است.
امام جماعت مسکن مهر دهدشت نیز با انتقاد از وضعیت فرهنگی و عمرانی مجتمع مسکن مهر دهدشت گفت: کمربندی ورودی به منطقه به محل کورس موتورسواری تبدیل شده و مردم را آزار میدهند.
حجتالاسلام سید علی اکبر ارجمند ادامه داد: ۱۲ سال است اینجا زندگی میکنیم و همه مشکلات را با گوشت و پوست لمس کردهایم از شما استدعا داریم برای رضای خدا این بار فکری به حال مسکن مهر کنید.
پاسخ مسئولان؛ وعدههایی با چاشنی واقعگرایی
فرماندار کهگیلویه هم در جمع مردم مجتمع مسکونی مسکن مهر دهدشت مطالبات مردم را بهحق دانست و گفت: حجم زباله رها شده نشان میدهد مدتی است جمعآوری نشده است.
سید ایرج کاظمیجو اظهار کرد: وعده حل همه مشکلات در یکباره دروغ است، اما وظیفه خود میدانیم پیگیری کنیم، ایستگاه تاکسی با رایزنی اختصاص خواهد یافت، مجوز نانوایی صادر شده و تا چهار ماه آینده راهاندازی میشود وشهرداری در قبال سگهای ولگرد مسئول است.
جمع آوری زبالهها با استفاده زا ماشین آلات دهیاریها
سعید خواجوی بخشدار مرکزی کهگیلویه هم وعده داد با استفاده از ظرفیت ماشین آلات دهیاریها برای جمع آوری زباله مسکن مهر اقدام شود.
هم چنین شکرایی رئیس بهزیستی با اشاره به خدمات این نهاد برای مقابله با آسیبهای اجتماعی افزود: بهزیستی در مسکن مهر خدماتی شامل برگزاری فستیوالهای ورزشی و مساعدتهای مالی به مددجویان دارد و در حوزه تسهیلگری فعال هستیم.
اختصاص ۱۰ دستگاه تاکسی برای مسکن مهر دهدشت
رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت هم در پاسخ به مطالبه اختصاص ایستگاه تاکسی گفت: ۱۰ دستگاه تاکسی کدگذاری شدهاند و در صورت امتناع از خدمات با آنها برخورد خواهد شد.
ایمان داورپناه اضافه کرد: نامگذاری خیابانها در بازه ۴۰ تا ۵۰ روز آینده انجام و فضای سبز نیز در صورت واگذاری زمین اجرا خواهد شد.
مشکلات مسکن مهر دهدشت بعد از گذشت سالها از وعده و وعید های مسئولان وقت، هنوز با مشکلات زیر ساختی و دست و پنجه نرم میکند و حال باید دید وعدههای مسئولان فعلی کهگیلویه چه زمانی محقق میشود؟
خبرگزاری مهر بر اساس وظیفه خود مطالبات مردمی و وعدههای مسئولان را برای رفع مشکلات پیگیری خواهد کرد.
