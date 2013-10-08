کرجی ها درباره طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران قانع نشدند/ کارگروه تخصصی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات طرح انتقال آب رودخانه کرج به تهران با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و هیئت همراه وی، استاندار البرز و مسئولان استانی مرتبط با طرح در دفتر استانداری البرز در کرج برگزار شد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز در اين نشست گزارشي از وضعيت زيست محيطي رودخانه كرج، جاذبه هاي آن و مشكلات و راهكارهاي انتقال آب اين رودخانه حفاظت شده ارائه داد.



حسن پسنديده گفت: از حدود ۵۰ سال پيش آب سد كرج پس از طي مسافت ۲۰ كيلومتر در رودخانه كرج وارد آبگير بيلقان مي ‏شود و از آنجا از طريق يك خط لوله فولادي به قطر هزار ميلي متر و دو خط لوله بتني به قطر دو هزار ميلي متربه تصفيه خانه شماره يك (جلاليه) و تصفيه خانه شماره دو (كن) منتقل مي شود.



وي اظهار داشت: در سال ۱۳۷۹ شركت آب منطقه اي تهران به منظور آينده نگري در مصرف بهينه از پتانسيل موجود آبهاي سطحي و زيرزميني مطالعاتي را تحت عنوان مطالعات مديريت آب غرب تهران بزرگ توسط موسسه همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا)آغاز كرد.



وي ادامه داد: به منظور بهينه سازي كيفيت آب شرب انتقالي از سد كرج و اصلاح سيستم آبرساني موجود، مطالعات مرحله اول احداث تونل انتقال آب سد كرج به تهران را توسط شركت مهندسين تهران – بوستون در سال ۱۳۸۰ انجام داده و احداث تونل را در دوقطعه با توجه به سياست اجرايي و روش تامين مالي طرح شروع و براي اجراي طرح ، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص ) به عنوان پيمانكار برنده مناقصه در قطعات اول و دوم طرح انتخاب شد.



پسنديده گفت: از سال ۸۳ قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) به عنوان پيمانكار قطعه اول تونل، فعاليت خود را آغاز و در سال ۸۸ قطعه اول تونل را به پايان رساند و ساخت قطعه دوم نيز پس از اتمام قطعه نخست يعني از سال ۸۸ آغاز كه تيرماه سال ۹۱ حفاري و لاينيگ قطعه دوم تونل انتقال آب به پايان رسيد.



وي افزود: جايگزيني سيستم هاي موجود انتقال و تصفيه آب شهر تهران كه برخي از آنها بيش از ۴۰ سال تحت بهره برداري بوده و بيش از ظرفيت اسمي مورد برداشت واقع شده اند از اهداف اجراي اين طرح است.



وي، فراهم سازي امكان بررسي، بازسازي و اصلاح سيستم هاي موجود انتقال و تصفيه آب در تهران و آبرساني به مناطق شهري با ارتفاع بالاتر از رقوم تحت پوشش تصفيه خانه را از ديگر اهداف اجراي طرح انتقال آب دانست.



مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز تغيير اكوسيستم منطقه حفاظت شده در محدوده فعاليت كارگاه، آلودگي منابع آبي منطقه از جمله ايجاد كدورت شديد در آب رودخانه كندر، پخش و پراكنش زباله در منطقه، تغيير بستر رودخانه و تخليه نخاله به بستر رودخانه، آلودگي خاك در اثر نشت مواد نفتي، آلودگي صوتي ناشي از فعاليت دستگاه ها و تردد ماشين آلات و مرگ و مير آبزيان رودخانه خصوصاً ماهي قزل آلاي خال قرمز در زمان قطع آب را از جمله معضلات زيست محيطي منطقه اجراي طرح برشمرد.

نگرانی مدیران البرزی از اجرای طرح



در اين نشست بعضي از مديران استاني نگراني خود را از اجراي اين طرح عنوان كردند كه مديركل بحران استانداري البرز گفت: بحث تامين آب شرب تهران مهم است ولي نگرش نحوه تامين آب شرب را بايد عوض كرد و اينكه از آب جاري براي تامين آب استفاده كنيم ديگر امكان ندارد.



ابوالقاسم باقري افزود: در نحوه تامين آب شرب تهران بايد از آب جاري به آب بسته بندي تغيير روش داد تا حق آبه كشاورزان كرجي از بين نرود.



رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز نيز در اين نشست گفت: استان البرز به عنوان پيشاني علمي كشاورزي كشور مطرح است و ۱۴ مركز علمي كشاورزي در كرج مستقر هستند كه ۸۰ درصد توان تحقيقاتي كشور را شامل مي شوند.

مسعود كريمي افزود: ۷۷ هزار هكتار اراضي زراعي باعي در اين استان وجود دارد كه سه منبع آبي سد كرج، شاهرود طالقان و رودخانه كردان اين اراضي را تغذيه مي كنند.

اسناد حقابه کشاورزان البرزی از زمان امیرکبیر است



وي اظهار داشت: اسناد مالكيت بسياري از كشاورزان اين استان از زمان اميركبير است كه حقابه از رودخانه كرج مي گرفتند و هنوز برخي از اين اسناد به عنوان اسناد ملي وجود دارد ودر دست اين افراد است ولي متاسفانه حيات كشاورزي استان در شرف فدا شدن براي آب آشاميدني تهران است.



وي گفت: طي چند سال اخير سفره هاي زيرزميني اشتهارد افت قابل توجهي داشته و در بعضي مناطق شاهد فرونشست زمين به دليل برداشت بي رويه آبهاي زيرزميني هستيم.



كريمي افزود: متاسفانه صداي مردم قزوين به خاطر انتقال آب طالقان درآمد ولي از البرزي ها خبري نشد و آيندگان ما را به دليل اين بي توجهي مواخذه خواهند كرد.

مشکلات تامین آب کرج واقعیت است

خسرو ارتقایی مشاور وزیر نیرو نیز در ادامه این نشست در واکنش به نگرانی های مطرح شده و تبعات زیست محیطی این طرح به ارائه گزارشی از اخرین وضعیت بارندگی ها در استانهای البرز و تهران و میزان ذخیر آب سدهای تامین کننده آب شرب شهر تهران پرداخت و با اشاره به کاهش میزان بارندگی و ذخیره آب سدها یادآور شد: هم اکنون 480 میلیون مترمکعب ذخیره آب در پنج سد امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو موجود است که در مقایسه با ذخیره 750 میلیون متر مکعبی در سال گذشته حدود 270 میلیون کسری مخزن داریم.

مشاور وزیر نیرو در ادامه گفت: این پروژه بر اساس مصوبه دولت در گذشته و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی تصویب شده است و فقط شاید اتفاقی که در چند سال اخیر افتاد سهمیه آب تهران براساس مصوبه دولت از 340 میلیون مترمکعب به 320 میلیون مترمکعب کاهش یافت و 20 میلیون به شهر کرج اختصاص یافت.

به گفته وی با احتساب 20 میلیون اخیر و تخصیص 35 میلیون مترمکعب از آب سد طالقان به کرج اکنون شهر کرج 55 میلیون از محل این دو سد سهمیه دارد و مابقی هم از منابع آبهای زیرزمینی تامین می شود.

ارتقایی با بیان اینکه 75 درصد از آب شهر تهران از سدها و 25 درصد از منابع آب زیرزمینی تامین می شود، افزود: این در شرایط نرمال و خوب است اما در سالهای خشکسالی تا مرز 45 درصد آب زیرزمینی هم پیش رفته ایم.

ارائه طرحی که فعلا "مطالعه ای در حد شناخت" عنوان شد

مشاور وزیر نیرو در ادامه مشکلات آب کرج را واقعیت خواند و در این رابطه اظهار داشت: طرحی را مطالعه کردیم و ملاحظات زیست محیطی را هم در آن دیده ایم که شرکت آب منطقه ای تهران متولی آن است.



وی با بیان اینکه در این طرح انتقال 320 میلیون مترمکعب از چالوس، سرداب رود و سه هزار به البرز جنوبی پیش بینی شده است، تاکید کرد: این طرح هیچ ارتباطی به طرح خزر ندارد و طی آن 400 میلیون مترمکعب آب از محل ورودی ارتفاعات دو هزار و سه هزار به دریای خزر مدیریت خواهد شد.

ارتقایی البته این طرح را مطالعه ای در حد شناخت عنوان و تصریح کرد: هنوز هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است اما با یک نگرش برد برد هر چهار استان مازندران، قزوین، البرز و تهران مطرح شده و این افقی است که وزارت نیرو و آب منطقه ای تهران برای پاسخگویی به نیاز درازمدت و میان مدت استان البرز و تهران و شهرهای جدید دیده است.

پیشنهاد استاندار البرز

استاندار البرز در ادامه این نشست اظهار داشت: جلوگيري از پيامدهاي منفي انتقال آب رودخانه كرج به تهران از طريق احداث تونل و همچنين تامين آب شرب مردم تهران دو موضوع مهم و اساسي است كه بايد با بررسي بيشتر در كارگروه تخصصي نسبت به آن تصميم گيري شود.



سید طاهر طاهری تاكيد كرد: اين كارگروه كه با حضور كارشناسان وزارت نيرو، آب منطقه اي تهران، سازمان حفاظت محيط زيست و مديران كل استان البرز در دستگاه هاي ذيربط برگزار مي شود مي تواند نتايج خوبي در اين بخش داشته باشد.



وي با بيان اينكه مصوبه هيئت دولت سابق در زمينه طرح انتقال آب رودخانه كرج از طريق تونل به تهران قابل اصلاح است، یادآور شد: اين مصوبه با توجه به موقعيت آن مقطع زماني تصويب شده است كه با توجه به مشكلاتي مانند كاهش ميزان بارندگي در سطح استان البرز، افزايش آلايندگي ها و... مي توان در كارگروه تخصصي برنامه ريزي بهتري در اين زمينه كرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در انتهای این نشست با استقبال از پیشنهاد طاهری بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی در این باره تاکید کرد.

معصومه ابتکار ابراز امیدواری کرد با پیگیری های استاندار البرز در تشکیل این کارگروه بتوان به نتایج مثبتی در این خصوص دست یافت.