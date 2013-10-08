آمریکا باید منافع افغانستان را در توافقنامه دوجانبه در نظر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای در گفتگو با شبکه خبری "بی بی سی" به انتقاد از ناتو به خاطر ناکامی در برقراری ثبات و امنیت در افغانستان در بیش از یک دهه گذشته پرداخت.

وی ناتو را مسئول کشتار افراد بیگناه در افغانستان معرفی کرد و گفت: افغانستان همچنان ناآرام است و ناتو نه تنها به نتیجه ای در کشور دست نیافته است، بلکه باعث کشتار غیرنظامیان بسیاری نیز شده است.

کرزای تاکید کرد: ناتو به جای آنکه پناهگاه طالبان را در پاکستان مورد هدف قرار دهد، همواره به روستاها حمله کرده است. امنیت نسبی چیزی نبوده که دنبال آن بودیم؛ آنچه ما می خواستیم برقراری امنیت کامل و جنگ علیه تروریسم بوده است.

وی افزود: اولویت اصلی دولت برقراری صلح و امنیت در کشور و رسیدن توافق با طالبان است زیرا افغانستان نیازمند صلح است. بدون تردید، در آینده دختران و زنان بیشتری می تواند به کسب علم پرداخته و فرصت های شغلی بهتری را کسب کنند.

کرزای ضمن رد نگرانی‌ ها درباره تضعیف پیشرفت ها در زمینه حقوق زنان در افغانستان با بازگشت طالبان تاکید کرد: بازگشت طالبان باعث تضعیف پیشرفت ها نمی شود. دولت فعالانه با رهبران طالبان در حال رایزنی است و هر اقدامی را برای بازگشت صلح و امنیت به کشور انجام می دهد.

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه هیچ عجله‌ ای برای امضای توافقنامه دوجانبه امنیتی با آمریکا ندارد، تاکید کرد در این سند باید منافع افغانستان در نظر گرفته شود و اگر در طولانی مدت این توافقنامه برای ما مفید نباشد، آمریکایی ها می توانند کشور را ترک کنند.