کرزای : آمریکا تروریسم را برایمان تعریف کند/ 16 شبه نظامی طالبان کشته و 10 نفر دیگر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با بیان اینکه طرفهای خارجی، امنیت این کشور را برهم می زنند، خاطر نشان کرد عوامل ناامنی افغانستان، ریشه خارجی دارد و راه حل آن هم در بیرون از افغانستان است.

کرزای در دیدار با حدود 500 نفر از جوانان مرکز و ولایت های افغانستان درباره مسائل مهم این کشور از جمله توافقنامه های امنیتی و دفاعی با آمریکا، انتخابات آینده و پروسه صلح با طالبان به اظهارنظر پرداخت.

وی در تشریح منافع ملی افغانستان اظهار داشت : منفعت اول ما تامین صلح و امنیت در افغانستان است، ما تحلیل درستی از اوضاع افغانستان و منطقه داریم و می دانیم که چه کسانی با فرستادن مهاجمان انتحاری کشور ما را ناامن می کنند، در این میان نقش آمریکا چیست.

کرزای خواستار تعریف مشخص آمریکا از تروریسم و تعیین دشمن از سوی این کشور شد و افزود: ایالات متحده مشخص کند ما با چه کسانی در حال جنگ هستیم؟ آیا افراد فریب خورده و روستاییان دشمن ما هستند؟.



حامد کرزای تصریح کرد از دید ما دشمن در جایی است که از آنجا برای بی ثباتی افغانستان دسیسه چینی می شود.



رئیس جمهوری افغانستان افزود: من در داخل خاک خود، دشمنی برای این وطن نمی بینم، البته خرابکار وجود دارد. پس تعریفی که ما از تروریسم داریم بر می گردد به بیرون از مرزهای افغانستان .

وی اظهار داشت که ناامنی در افغانستان منشا بیرونی دارد، زیرا بعضی از کشورها منافع خود را در ناامنی کشور ما جستجو می کنند.

کرزای در خصوص حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان، گفت افغانستان به مقابله به مثل دست نمی زند، اما تلاش هایش را به خاطر پیدا کردن راه حلی از مجرای دیپلماتیک ادامه می دهد و در این راستا اخیراً نامه ای به نخست وزیر پاکستان نیز نوشته است.

وی در مورد اینکه آیا دولت افغانستان در خصوص توافقنامه های امنیتی و دفاعی با سازمان ملل متحد و سایر کشور های مهم مشورت کرده است، گفت که در این رابطه با تمام جهان در تماس هستیم،چه کشورهایی که با آمریکا روابط خوب دارند و یا ندارند،

کرزای یادآور شد با کشورهای روسیه و چین نه تنها در مورد پیمان امنیتی بلکه در مورد قرارداد راهبردی نیز صحبت هایی داشتیم و خواستار موضع آنها در این رابطه شدیم.

وی در پاسخ فردی که از روند گفتگوهای صلح پس از مسدود شدن دفتر طالبان در قطر پرسید، گفت که دفتر قطر که به نام امارت اسلامی گشایش یافت، نه دفتر طالبان، بلکه توطئه بزرگ بیرونی علیه افغانستان بود.

کشته شدن 16 شبه نظامی طالبان

از سوی دیگر رسانه ها گزارش دادند در عملیات نیروهای افغان و ایساف(نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان)، در ولایتهای بلخ، قندهار، زابل، میدان وردک، لوگار، پکتیکا، پکتیا و هلمند طی 24 ساعت گذشته، 16 شبه نظامی طالبان کشته، دو نفر زخمی و 10 نفر دیگر بازداشت شدند.

همچنین در این عملیات، مقادیری سلاح و مهمات از طالبان ضبط شد.

