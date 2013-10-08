دانشگاه آزاد برای من مهمتر از شهرداری است/ آمار سندهای بدون منگوله دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه در میان برخی از رسانه های جمعی حاضر شد و نخستین نشست خبری خود را در سمت معاون عمرانی دانشگاه آزاد برگزار کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را اطلاع رسانی در خصوص برگزاری هفدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد در واحد شیراز اعلام کرد و گفت: هفدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد فردا و پس فردا 17 و 18 مهرماه در واحد شیراز دانشگاه آزاد برگزار می شود.

روشهای قراردادی مشابه مترو در دانشگاه آزاد

هاشمی درباره کارگروه هایی که در این همایش تشکیل می شوند به برخی نکات اشاره کرد و گفت: در یکی از این کارگروهها به مسائل اقتصادی، صرفه جویی در انرژی، استفاده از سبک ایرانی اسلامی در طرح های معماری و مسائلی از این قبیل اشاره می شود. در کارگروه بعدی در خصوص قراردادهای دانشگاه آزاد بحث خواهد شد اما نظرم این است که در این دانشگاه از قراردادهای 4عامل و 5عامل استفاده کنم که همین روش را در زمان مدیریتم در مترو به کار بردم و موفق شدم.

املاک 18 هزار هکتاری دانشگاه آزاد

معاون عمرانی دانشگاه آزاد همچنین به برگزاری کارگروه املاک، دارایی ها و ساختمان های دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: املاک دانشگاه آزاد هم اکنون از مرز 18 هزار هکتار گذشته است و لازم است در این زمینه سندهای وجود داشته باشد اما سند برخی از این زمین ها در حد مبایعه نامه است و هنوز حرکت جدی در این زمینه صورت نگرفته است و یا سند قطعی به نام دانشگاه نخورده است.

نیمی از سندهای دانشگاه آزاد بدون منگوله است

وی با بیان اینکه نیمی از سندهای زمین های دانشگاه آزاد بدون منگوله است، اضافه کرد: زمین های دانشگاه آزاد به علت گستردگی که دارند دارای معارض هستند و در این زمینه با یکسری درگیری ها روبرو هستیم. اما در تلاشیم که برخی از این املاک را تبدیل به احسن کنیم.

به گفته محسن هاشمی رفسنجانی ممکن است کارگروه دیگری برای بررسی املاک ساختمان های ویژه نیز برگزار شود.

به گفته معاون عمرانی دانشگاه آزاد، سخنرانی استادان دانشگاههای آزاد و دولتی به منظور آگاهی بخشی مدیران معاونتهای عمرانی دانشگاه آزاد یکی دیگر از برنامه هایی است که در این همایش گنجانده شده است و درباره احداث ساختمان در خاک های سست، مناطق زلزله خیز، جایگاه هنر در معماری اسلامی ایرانی بحث و بررسی صورت می گیرد.

محسن هاشمی رفسنجانی درباره مکان برگزاری این همایش که در هتل همای شیراز برگزار می شود به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد: برگزاری هفدهمین همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد در زمان معاون قبلی این دانشگاه یعنی حمید عباسی صورت گرفته بود، مکان برگزاری این همایش طی قراردادی که دانشگاه آزاد منعقد کرده است در هتل همای شیراز برگزار می شود. پس از حضور میرزاده در دانشگاه آزاد و ادامه برنامه ریزی ها در خصوص برگزاری این همایش، وی مخالفت خود را به علت هزینه بر بودن تشکیل این همایش در هتل هما مطرح کرد اما به این دلیل که پیش از انتصاب من در معاونت عمرانی 50 درصد هزینه این قرارداد توسط دانشگاه آزاد به هتل هما پرداخت شده بود و دیگر امکان لغو این همایش در مکان مذکور و انتقال آن به واحدهای شیراز وجود نداشت، به ناچار این همایش در هتل هما برگزار می شود.

وی ادامه داد: در صورت لغو این قرارداد مجبور بودیم ضررهای مالی بیشتری متحمل شویم.

تازه ترین آمار محسن هاشمی از دانشگاه آزاد

به گزارش مهر، معاون عمرانی دانشگاه آزاد با ارائه تازه ترین آمارها از وضعیت واحدهای این دانشگاه و فعالیت های عمرانی به برخی مطالب اشاره کرد و گفت: طبق آمار هم اکنون دانشگاه آزاد 480 واحد دارد که از این تعداد 408 واحد به صورت جدی فعالیت می کنند، از این تعداد برخی واحدها تصویب شده و فعالیتشان را شروع کرده اند که هنوز جدی نیست.

وی ادامه داد: واحدهای دانشگاه آزاد در قالب واحدهای جامع، کوچک، علوم و تحقیقات و پردیس فعالیت می کنند؛ بنابراین فعالیت عمرانی جزو فعالیت های لاینفک دانشگاه آزاد است و ساخت و سازهای مفیدی در سراسر کشور صورت گرفته است؛ همچنین اعلام می کنم که دانشگاه آزاد هم اکنون 12 میلیون متر مربع فضای دانشگاهی دارد.

محسن هاشمی با تاکید بر اینکه بروکراسی مانع ساخت و ساز و کیفیت سازی نشده، خاطر نشان کرد: سعی مدیران گذشته از جمله فرهاد دانشجو بر این بوده که ساخت و سازها با عدم تمرکز صورت گیرد و از این جهت دانشگاه آزاد دارایی ارزنده ای دارد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 2 میلیون متر مربع فضا در حال ساخت داریم و از این تعداد 600 هزار مترمربع فضا در حال تحویل و باقی در حال پیشرفت است که این پیشرفت ها بیش از 50 درصد رشد داشته است.

بیمارستان های دانشگاه آزاد

به گفته این مقام مسئول دانشگاه آزاد هم اکنون 9 بیمارستان در سراسر کشور توسط این دانشگاه آماده تحویل است و 10 بیمارستان نیز در حال طراحی دارد.

پیشنهاد دانشگاه آزاد برای گسترش فضای دانشگاهی

محسن هاشمی رفسنجانی در ادامه این نشست خبری، گفت: با توجه به حجم زیاد تحصیل دانشجویان در دانشگاه آزاد، فضای این دانشگاه باید از 12 میلیون مترمربع به 15 تا 16 میلیون متر مربع افزایش یابد و لازم است که برای هر دانشجو 10 متر فضا به صورت استاندارد در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه پس از حضور میرزاده در دانشگاه آزاد سیاست کمی سازی به سیاست کیفی سازی تبدیل شده است، تاکید کرد: در همایش معاونان عمرانی دانشگاه آزاد راههای درآمدزایی برای کم کردن شهریه ها به همراه افزایش کیفی سازی بررسی می شود.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد افزود: به همین منظور باید راههای دیگری را برای افزایش منابع درآمدی پیدا کنیم که حتی بتوانیم دانشجویان نخبه را با هزینه کمتری در دانشگاه مشغول به تحصیل سازیم.

در تجمیع واحدهای دانشگاه آزاد جدی هستیم

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تجمیع برخی از واحدهای این دانشگاه خاطر نشان کرد: پس از 10 سال از گذشت تاسیس دانشگاه آزاد همیشه بحث تجمیع مطرح بوده است که در این زمینه در برخی موارد موفق عمل شد و در برخی موارد این امر اتفاق نیفتاد.

هاشمی ادامه داد: به صورت جدی تجمیع واحدها مطرح است و روز به روز مطرح تر می شود.

پروژه های علوم و تحقیقات

وی همچنین درباره پروژه های عقب مانده علوم و تحقیقات، گفت: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نگینی از سایت های این دانشگاه است که پیش از این زیر نظر جاسبی، پس از آن خسرو دانشجو و سپس حمید میرزاده اداره می شود. هم اکنون 200 هزار متر فضای آموزشی، خوابگاهی و ... در حال ساخت است که طی شش ماه تا یکسال آینده به اتمام می رسد همچنین هتل علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد حدود 97 درصد پیشرفت داشته و رو به اتمام است، هم اکنون تحویل موقت شده و دنبال بهره برداری هستیم که این هتل را تحویل قطعی کند.

هوشمندسازی ساختمان های دانشگاه آزاد

هاشمی در پاسخ به پرسش مهر درباره هوشمند سازی واحدهای دانشگاه آزاد گفت: هوشمندسازی (BMS) در تمام کشور از جمله دانشگاهها بومی شده است. این موضوع در دستور کار دانشگاه آزاد قرار گرفته و در تمام ساختمان ها مورد توجه قرار می گیرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر برای مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه آزاد در برابر زلزله، اظهار داشت: بر اساس آماری که از 30 سال گذشته از دانشگاه آزاد گرفته ام ساختمان های این دانشگاه حتی در مناطق زلزله خیز نیز بسیار مقاوم بوده اند و اتفاق ناگواری تاکنون از این ساختمان ها گزارش نشده است حتی در زلزله بم نیز پایدارترین ساختمان، ساختمان دانشگاه آزاد بود.

تجمیع یا فروش برخی ساختمانها

هاشمی با بیان اینکه برخی ساختمان های این دانشگاه استیجاری یا هبه ای است ادامه داد: این ساختمان ها ممکن است از کیفیت بالایی برخوردار نباشند اما برنامه داریم که با تجمیع این ساختمان ها یا فروش آن یا تبدیل به احسن کردن، برای مقاوم سازی اقداماتی انجام دهیم.

معاون دانشگاه آزاد درباره تجمیع سازمان مرکزی در واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در حول و حوش پاسداران و شریعتی 11 ساختمان پراکنده دارد که میرزاده به من ماموریت داد این سازمان را متمرکز کنیم. هم اکنون نیز نزدیک به 2500 کارمند در این ساختمان ها در حال فعالیت هستند و اگر می خواستیم زمین تازه ای برای ساخت و ساز سازمان مرکزی در نظر بگیریم متحمل هزینه می شدیم.

وی گفت: اما می توانیم از واحدهای اداری علوم و تحقیقات برای تجمیع سازمان مرکزی استفاده کنیم؛ در صورتی که واحد علوم و تحقیقات با این امر موافقت کند این انتقال صورت می گیرد در غیر این صورت مجبوریم برخی واحدها را تبدیل به احسن کرده و از آن برای سازمان مرکزی بهره ببریم.

دانشگاه آزاد برای من مهمتر از شهرداری است

محسن هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسش مهر درباره این موضوع که با توجه به اینکه پس از رای نیاوردن در شهرداری تهران به عنوان گزینه شهرداری برای سایر شهرهای کشور پیشنهاد شده بودید و بین قبول تصدی گری در شهرداری و معاونت عمرانی دانشگاه آزاد فاصله زیادی وجود دارد چه شد این سمت را پذیرفتید، گفت: به هر حال سطح فعالیت در شهرداری بسیار بالاتر بود و وظیفه من بیشتر خدمت به شهروندان و علاقه ام در حوزه حمل و نقل ریلی است و در این زمینه مفیدتر بودم، اما به این دلیل که دانشگاه آزاد هم به نوعی خدمت به مردم محسوب می شود و تجربیاتم در مترو می توانست در پیشبرد مسائل عمرانی این دانشگاه موثر باشد، بنابراین این پیشنهاد را پذیرفتم و معتقدم دانشگاه آزاد خیلی مهمتر از شهرداری است.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که درباره بدهی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد به شهرداریها چه تصمیماتی می گیرید، گفت: هنوز به این موضوع ورود پیدا نکرده ام.