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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۶

وزارت خارجه آمریکا:

امکانِ حضور ایران در مذاکرات سوریه وجود دارد/ تهران باید بیانیه 2012 را بپذیرد

امکانِ حضور ایران در مذاکرات سوریه وجود دارد/ تهران باید بیانیه 2012 را بپذیرد

آمریکا اعلام کرد در صورتی که ایران بیانیه 2012 در زمینه تشکیل دولت انتقالی در سوریه را بپذیرد، می‎تواند در کنفرانس صلح حضور یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماری هارف -سخنگوی وزارت خارجه آمریکا- بامداد امروز به وقت تهران گفت در صورتی که جمهوری اسلامی بیانیه اولیه ژنو را بپذیرد، آمریکا نسبت به حضور این کشور در مذاکرات ژنو 2 نظر مساعدتری خواهد داشت.

بر اساس "بیانیه ژنو" صادره در 30 ژوئن 2012، نقشه راهی برای حل دیپلماتیک بحران تعیین کرده بود. این برنامه مورد تایید آمریکا، روسیه، کشورهای خلیج فارس و همسایگان سوریه -عراق و ترکیه- قرار گرفته بود. ایران به کنفرانس فوق دعوت نشده بود.

روسیه و آمریکا در ماه مه (خرداد) در زمینه برگزاری کنفرانس ژنو 2 به توافق رسیده بودند که قرار بود اداره سوریه را به دولتی انتقالی واگذار کند. اما درباره بقای اسد بر سر قدرت هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

بر اساس توافق پیشنهادی، این دولت انتقالی باید با توافق مشترک میان دولت دمشق و مخالفین انتخاب شود. 

از سوی دیگر، احمد جربا ییس ائتلاف مخالفان سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی در استانبول گفت ایران نباید به عنوان "میانجی" در  ژنو2 حضور یابد،

کد مطلب 2151405

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