به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد بیژن وند شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرمآباد برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر با مشکل اشتغال نیروهای غیربومی در استان در شرایطی که عمدهمشکل لرستان بیکاری است مواجه هستیم.
وی گفت: بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد میتوانیم منشأ این پدیده را در دو جا ببینیم؛ نخست نیروهایی که به همراه شرکتها و پیمانکاران غیربومی وارد استان میشوند و دوم نیروهایی که بعد از شروع به کار این شرکتهای غیربومی به بهانه نبود نیروی متخصص بومی به استخدام خود درمیآورند.
بیژنوند افزود: در مبحث اول ضرورت دارد به شرکتها و پیمانکاران بومی و توانمندسازی آنها توجه بیشتری کنیم و در مورد مسئله دوم در صورت صحت داشتن موضع این قبیل شرکتها در خصوص عدم وجود نیروهای به اصطلاح متخصص بومی، استخدام غیربومی با زمان مشخص و به شرط آموزش نیروهای بومی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: در خصوص مشکلاتی که در حوزه تسهیلاتدهی بانکها وجود دارد شاید همینکه مثلاً بانکها در خصوص چگونگی و شرایط تسهیلاتدهی تفاوتی میان شخصی که متقاضی دریافت چندمیلیون تسهیلات اشتغال خانگی است با کسی که برای گسترش خط تولید شرکتاش تسهیلات لازم دارد، قائل نیستند، یکی از مشکلات باشد.
مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین به ضعیف بودن فرهنگ کار در استان هم اشاره کرد و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از لرستانیهای جویای کار فاقد تخصص هستند و رغبتی به کسب تخصص و مهارت هم از خودشان نشان نمیدهند.
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