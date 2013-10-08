بهره برداری پل بزرگ «رودخانه کل» در سال آینده/75 درصد تعهدات ايجاد شغل محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه وکیلی در بازدید از راه های در حال احداث غرب هرمزگان افزود: این پل به طول 660 متر حد فاصل پاسگاه منبع آب و دوراهی گچین در حال احداث است.

وی با تاکید بر تسریع در اجرای این پروژه گفت: عملیات احداث این پل با سرعت در حال انجام که امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبار اواخر سال آینده شاهد بهره برداری از این پل باشیم.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، همزمان با احداث این پل عملیات اجرایی 16 کیلومتر از راه های طرفین پل آغاز شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان همچنین از عملیات احداث باند دوم محور خمیر ـ لنگه حد فاصل روستای سایه خوش تا بعد از گردنه پل غار بازدید کرد. وی در این بازدید گفت: 10 کیلومتر از این مسیر حد فاصل سایه خوش تا پاسگاه مهتابی ظرف دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مهندس زندیه وکیلی ادامه داد، عملیات خاکبرداری پل غار نیز با 60درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است. وی بیان داشت: پل غار یکی از نقاط پرحادثه محور بندرعباس ـ بندرلنگه است که با اصلاح این گردنه و اجرای باند دوم محور مذکور از ایمنی کامل برخوردار خواهد بود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در هرمزگان در ادامه بازدید از راه های غرب هرمزگان از عملیات اجرایی باند دوم محور پارسیان ـ بندرلنگه بازدید کرد. این محور به طول 120 کیلومتر با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است که 100 کیلومتر آن با یک لایه آسفالت تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد. وی ابراز امیدواری کرد، اوایل سال آینده تمام محور مذکور به بهره برداری برسد.

زندیه وکیلی همچنین از ادامه عملیات اجرایی باند دوم خمیر ـ لنگه به طول 40 کیلومتر و کمربندی شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ بازدید کرد. به گفته وی، با اجرای کامل کمربندی کنگ و لنگه کل ترافیک عبور از داخل شهر های مذکور و بافت مسکونی به خارج شهر منتقل می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با بهره برداری از این پروژه، ایمنی ساکنان شهرهای لنگه و کنگ فراهم شود.

75 درصد تعهدات ايجاد شغل توسط راه و شهرسازي محقق شده است

زنديه وكيلي افزود: اين اداره در راستاي ايجاد اشتغال متعهد به ايجاد پنج هزار و 500 فرصت شغلي شده است.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در هرمزگان، افزود: اين اداره در راستاي عمل به تعهدات خود در راستاي ايجاد اشتغال از ابتداي امسال تاكنون بيش از 4 هزار شغل ايجاد كرده است.

وي با بيان اينكه عمده فرصت هاي ايجاد شده در زمينه پروژه هاي مسكن مهر، راهسازي و تامين و نگهداري راه بوده است، ابراز اميدواري كرد، عملكرد اين اداره تا پايان سال فراتر از تعهدات پذيرفته شده باشد.