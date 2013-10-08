جشن پیوندهای آسمانی در اراک برگزار شد/ فرهنگ سازی برای ازدواج آسان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در این مراسم گفت: این مراسم به منظور تجلیل از زوج‌های موفق برگزار شده است و هدف اصلی آن فرهنگ سازی ازدواج آسان و موفق در جامعه اسلامی است.

سعید ملکی با بیان اینکه معرفی زو‌ج‌های موفق از طریق دستگاه های مختلف دولتی بوده است، اضافه کرد: زوج‌های موفقی که با رعایت مسائل دینی و برگزاری عقد و ازدواج آسان طی یک سال گذشته پیوند زناشویی بستند، منتخب ودر این مراسم معرفی خواهند شد.

وی با تاکید بر مشارکت دستگاه های فرهنگی مختلف در امور جوانان خصوصا ازدواج، اظهار کرد: چنین فعالیت‌هایی نیاز به همکاری تمام دستگاه های فرهنگی دارد تا شاهد تعالی، موفقیت و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت جوانان از جمله ازدواج موفق بود.

ملکی مشارکت در طرح آموزش زوجین جوان، تشکیل کمیته سامان ازدواج در شهرستان‌ها، برگزاری همایش و نشست در حوزه مبانی تحکیم خانواده را از جمله برنامه‌هایی خواند که تا پایان سال جاری در این راستا برگزار خواهد شد.

وی در خصوص برنامه های معاونت فرهنگی امور جوانان اداره کل تربیت‌بدنی و جوانان استان گفت: این معاونت در چهار بخش امور فرهنگی، امور جوانان، مشارکت‌های اجتماعی، مشاوره ازدواج و تعالی خانواده فعالیت دارد.

یادگیری زندگی در کنار یکدیگر اولین اصل در موفقیت زندگی مشترک

ملکی با اشاره به فعالیت‌های بخش مشاوره ازدواج و تعالی خانواده این معاونت افزود: برگزاری همایش مبانی تحکیم خانواده در قرآن، سلسله نشست‌های آموزشی انتخاب همسر و تحکیم خانواده از مهم ترین برنامه های انجام شده این بخش در سال جاری بوده است.

در ادامه این مراسم استاد دانشگاه و کارشناس مباحث خانواده گفت: یادگیری زندگی در کنار یکدیگر اولین اصل در موفقیت زندگی مشترک است.

بخشی با بیان اینکه زندگی مشارکتی، مهارت در کنار هم بودن است، افزود: در این راستا باید مواردی چون رفع خودمحوری هر یک از زوجین و مذاکره منطقی بین زوجین را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اینکه در ازدواج دو فرد با تمام فرهنگ و آداب و رسوم قرار است با یکدیگر زندگی کنند، اظهار کرد: یاد گرفتن مهارت زندگی دو نفره چون درک تفاوت های فردی و جنسیتی، مهارت حل مسئله، تحلیل منطقی از وقایع در موفقیت یک زندگی مشترک حائز اهمیت است.

زوجین مهارت ارتباطات را به درستی بکار گیرند

بخشی با اشاره به اینکه ازدواج یک قرارداد است، گفت: باید در نظر گرفت که دو انسان می‌خواهند با هم زندگی کنند پس باید رفتاری انسانی داشته باشند و مهارت ارتباطات را به درستی بکار گیرند.

در این مراسم، جشن نمادین عقد دو جوان به عنوان نمادی از زندگی ساده و برپایه آموزه های دینی برگزار شد و در میان شادی و شور حاضرین از 21 عنوان شامل زوج موفق دانشجو،‌ زوج معلول، همسر جانباز،‌ زوج موفق قرآنی، زوج موفق با کمترین مهریه، دفترخانه ازدواج نمونه، مشاورین ازدواج، کانون ازدواج آسان، زوج های موفق در زمینه ابتکار و تولید کار و زوج و یا فعال نمونه در امر ازدواج تقدیر شد.

گفتنی است در کنار این مراسم نمایشگاه معرفی دستاوردهای دستگاه‌های فرهنگی دولتی و مردم نهاد در امر ازدواج شامل مشاوره ازدواج دینی، فروش و توزیع محصولات فرهنگی، نمایش آیین های ازدواج در گذشته و امروز، برپا شده است.

هفته ازدواج از 15 مهر تا 22 مهرماه با برگزاری برنامه های متنوع در راستای ازدواج و تحکیم بنیان خانواده گرامی داشته می‌شود.