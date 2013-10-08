مهاجم سایپا به تیم ملی فوتبال دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد شهباز زاده، مهاجم تیم فوتبال سایپا که طی هفتههای اخیر هم عملکرد خوبی در لیگ برتر داشت، از سوی کارلوس کیروش به تیم ملی فوتبال ایران فراخوانده شد. شهباز زاده از امروز سه شنبه در تمرینات تیم ملی حاضر میشود. البته هنوز مشخص نیست این بازیکن جایگزین بازیکن دیگری شده است یا خیر.
شهباز زاده در حال حاضر با شش گل در کنار رضا عنایتی و پریرا در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد.
تیم ملی فوتبال ایران خود را برای مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا آماده میکند. در چارچوب این مسابقات ایران روز 23 مهرماه باید به مصاف تیم فوتبال تایلند برود.
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