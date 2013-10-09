حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در سفر نیویورک گفت: به نظر می رسد نگاه رهبری معطوف به این واقعیت بودکه رئیس جمهور و رئیس دستگاه سیاست خارجی کشور در این سفر توانستند به خوبی از ظرفیتهایی که نظام جمهوری اسلامی خلق کرده و از آن برخوردار است بویژه ظرفیتی که حماسی سیاسی 24 خرداد آفرید برای دفاع از حقوق ملت ایران و تبیین زیاده خواهی آمریکا و نظام سلطه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی توانست راه را برای احقاق حقوق ملت ایران هموارکند، افزود: امروز جامعه جهانی، مردم آمریکا و سران کشورهای غربی در جریان اهدافی که جمهوری اسلامی ایران برای داشتن دانش هسته ای در راستای مقاصد صلح آمیز به کار گیرد قرار گرفته اند تا ما بتوانیم از این ظرفیت برای برون رفت از بعضی از تنگناها استفاده کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته مقام معظم رهبری درباره این سفر ملاحظاتی داشتند که باید این ملاحظات رهبری که در عین حال ملاحظات بسیاری از نخبگان سیاسی کشور نیز به شمار می رود مورد توجه قرار گیرد.

ابوترابی فرد عنوان کرد امریکاییها امروز به شدت نیازمند اصلاح رابطه خود با جمهوری اسلامی ایران هستند تا بتوانند از این مساله برای حل مشکلات خود در منطقه، شاخ آفریقا، لبنان، سوریه، افغانستان، عراق استفاده کنند؛ آمریکا در این مناطق با چالش های بسیار جدی روبرو است به طوری که رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی به آن اشاره و به طور صریح اعلام کرد تا چندی قبل حدود 180 هزار آمریکایی در نقاط آسیب پذیر حضور داشته و همچنان حضور دارند که ما نمی توانیم این وضعیت را ادامه دهیم.

وی گفت: در این تحولات نقش جمهوری اسلامی بسیار کلیدی است به طوری که رئیس جمهور آمریکا صریحا اعلام کرد که باید مسائل خودمان را با ایران در حوزه هسته ای حل کنیم، حل این مسائل تاثیرات جدی در مشکلات ما و منطقه و شاخ آفریقا خواهد داشت.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه آمریکا نیازمند اصلاح روابط خود با ایران است خاطرنشان کرد: ما در چارچوب منافع ملی از حقوق مشروع ملت ایران دفاع خواهیم کرد.