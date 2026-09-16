قرارداد فروش گاز خوراک NGL۳۱۰۰ امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، امیر مقیسه مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، به نمایندگی از این شرکت، قرارداد فروش گاز خوراک با شرکت پتروپالایش دهلران (NGL۳۱۰۰) را با هدف جمع‌آوری، فرآورش و فروش گازهای همراه نفت میادین چشمه‌خوش، دهلران، آذر و پایدار غرب امضا کرد.

شرکت پتروپالایش دهلران (NGL۳۱۰۰) در زمینی به مساحت ۱۰۱ هکتار در منطقه دشت‌عباس و چشمه‌خوش استان ایلام احداث شده و با هدف جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت میادین حوزه دزفول شمالی شامل دهلران، دانان، آذر، چشمه‌خوش و پایدار غرب فعالیت می‌کند.

میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای این مجتمع از سوی صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، افزون بر یک میلیارد دلار است.

اجرای این طرح افزون بر ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآورش گازهای همراه نفت، با کاهش حجم گازهای ارسالی به مشعل، گامی در راستای صیانت از منابع هیدروکربوری، کاهش انتشار آلاینده‌های ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت و کمک به رفع ناترازی گاز به شمار می‌رود.

خوراک این مجتمع شامل روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز غنی ترش از میادین دهلران، دانان و آذر، ۳۸ میلیون فوت مکعب گاز غنی ترش از میدان پایدار غرب، ۵۶ میلیون فوت مکعب گاز غنی شیرین از میدان چشمه‌خوش و ۲۱ میلیون فوت مکعب گاز غنی شیرین از میدان پایدار غرب است.

بخشی از این گازها از مردادماه سال ۱۴۰۴، همزمان با راه‌اندازی این مجتمع، به‌عنوان خوراک به شرکت پتروپالایش دهلران تحویل شده است و جمع‌آوری دیگر گازها نیز با هدف تأمین پایدار خوراک، در قالب طرح جمع‌آوری گازهای فلر به این شرکت واگذار شده است.

محصولات تولیدی مجتمع NGL۳۱۰۰ در صورت دریافت کامل گاز خوراک، شامل روزانه ۴۰ هزار بشکه (+C۲)، ۸۵۰ بشکه میعانات گازی (+C۵)، ۳۴۵ تن گوگرد گرانوله و حدود ۱۵۱ میلیون فوت مکعب گاز سبک شیرین (متان) خواهد بود.

این پروژه همچنین با ایجاد ظرفیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، می‌تواند در توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه محروم دهلران نقش داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات طرح، ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود هزار نفر و اشتغال غیرمستقیم برای حدود سه هزار نفر پیش‌بینی شده است.