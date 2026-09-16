به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین کوزوو که در لاهه هلند محاکمه می‌شود، به جرم ارتکاب جنایات جنگی، به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

جلسه رسیدگی به پرونده ای که در آن فرماندهان سابق ارتش آزادیبخش کوزوو، رئیس جمهور سابق کوزوو و یعقوب کراسنیقی، کادری وسلی و رجب سلیمی محاکمه می‌شوند ، در لاهه برگزار شد.

تاچی و دیگر فرماندهان به ارتکاب جنایات جنگی مانند محرومیت از آزادی، شکنجه و قتل عمدی مجرم شناخته شدند.

در این دادگاه تاچی و کراسنیقی به ۲۵ سال، وسلی به ۱۸ سال و سلیمی به ۱۳ سال زندان محکوم شدند.

دادستانی این دادگاه برای فرماندهان که در لاهه بازداشت شده بودند، درخواست ۴۵ سال زندان کرده بود.

روند محاکمه در لاهه در خصوص اتهام تهدید تاچی به شاهدان همچنان ادامه دارد.

جنگ کوزوو درگیری در منطقه‌ای با همین نام بود که از فوریه ۱۹۹۸ تا ژوئن ۱۹۹۹ جریان داشت. در این درگیری ، ارتش جمهوری فدرال یوگسلاوی که در آن دوران شامل صربستان و مونته‌نگرو می‌شد و پیش از جنگ، کنترل منطقه کوزوو را در اختیار داشت در یکسو و گروه‌ های شورشی آلبانیایی‌تبار کوزوو با نام ارتش آزادی‌بخش کوزوو در سوی دیگر قرار داشتند.