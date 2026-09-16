به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی با حضور سرپرست، قائم مقام، معاونین و مدیران سازمان با هدف بررسی چگونگی اجرای مصوبات جلسه قبل و بررسی برنامههای جدید برگزار شد.
غلامحسین محمدی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیگیری مسائل مطرح شده در جلسات قبلی گفت: دو حوزه معیشت و درمان از نیازهای مهم مردم است و اتفاقاً سازمان تأمیناجتماعی در این دو حوزه فعالیت میکند و باید برای حل مسائل این سازمان که فراوان و متنوع است با همفکری یکدیگر پیش برویم. از تجربیات گذشته، علم روز و ظرفیت کارشناسان درون سازمانی و مشاوران زبده برای حل مسائل استفاده کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی برای حل مسائل سازمان تأمیناجتماعی و استفاده از ظرفیتهای درون سازمانی و برون سازمانی و فراهم کردن سازوکارها برای دریافت ایدههای جدید و نوآورانه و بازخورد به عنوان برنامههای مورد توجه سازمان، افزود: جلسات با مجامع کارفرمایی، بازنشستگی و کارگری برای دریافت مطالبات و بررسی مسائل و رسیدن به برنامه اجرایی نتیجه بخش به صورت مستمر برگزار شود که در هفتههای اخیر جلسات خوبی با تشکلهای اجتماعی داشتیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: تعیین تکلیف مسائل حل نشده و تصمیمگیری با توجه به مقدورات و شرایط امروز کشور و سازمان بسیار مهم است و باید مسائلی که قابل حل است یک زمانبندی مشخصی برای بررسی آن مسئله و رسیدن به راهکار نهایی برای آنها اعلام کنیم.
محمدی با اشاره تهیه و تعریف ۱۲ طرح عملیاتی در دو ریل همآفرینی و نوآوری تصریح کرد: همه طرحها برای رفع مسائل ذی نفعان و ارتقای خدمترسانی تهیه شده و در این طرحها مسئول اصلی رسیدگی و همچنین گروههای همکار تعریف شده است.
در ادامه این جلسه، قائم مقام و معاونان و مدیران سازمان به ارائه گزارش عملکرد حوزه مدیریتی خود پرداختند.
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