خراسان رضوی رتبه دوم تولید چغندر قند در کشور/ 20 درصد اراضی زیر کشت استان به چغندر قند اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان مهر در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات کارخانه جات قند و با حضور رییس انجمن صنفی کارخانه های قند ایران، مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و دست اندرکاران صنعت قند و شکر تشکیل شده بود، اظهار کرد: 20 درصد سطح اراضی زیرکشت استان به تولید این محصول اختصاص یافته است.

استاندار خراسان رضوی از چغندر به دلیل ایجاد اشتغال قابل توجه و جایگاه قند در سبد مصرف خانوار به عنوان محصولی راهبردی برای استان یاد کرد.

فروزان مهر ضمن تشریح وضعیت سفره های آب زیرزمینی استان بیان کرد: 92 درصد تقاضای آب، مربوط به بخش کشاورزی ست که از این میزان تنها 35 درصد دارای بازده مثبت است.

وی با اشاره به آب مورد نیاز برای کشت چغندر که به ازای هر هکتار 12 هزار متر مکعب به روش های سنتی است، افزود: می توان با ارایه الگوی کشت متناسب با ظرفیت مناطق و استفاده از روش های نوین آبیاری میزان مصرف آب را تا 50 درصد کاهش داد.

استاندار خراسان رضوی گفت: رعایت تناوب در کشت، ساماندهی میزان آبیاری و استفاده صحیح از سموم دفع آفات نباتی از جمله روش هایی ست که به افزایش بازده تولید این محصول و کاهش هزینه تولید می انجامد.

فروزان مهر با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی در کارخانه جات قند استان تصریح کرد: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی، استفاده از فناوری های روز در صنایع به منظور کاهش هزینه ها و حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به سهم 13 درصدی بخش کشاوزی در تولید ناخالص داخلی استان بر استفاده از ظرفیت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی و منابع صندوق توسعه ی ملی برای اجرای طرح های توسعه ای کارخانجات قند و شکر تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی واقعی شدن اقتصاد در حوزه تولید و مصرف را یک الزام برشمرد و گفت: تحقق این مهم به طور حتم با ریزش ها و رویش هایی در صنعت مواجه خواهد بود.

فروزان مهر از درون گرایی به عنوان مهم ترین چالش حوزه صنعت یاد کرد و اظهار کرد: برخی صنایع استان متناسب با راهبردهای توسعه ای شکل نگرفته و صرفا به نیازهای داخلی توجه شده است در نتیجه تولید بر اساس مقیاس های اقتصادی و مزیت های رقابتی صورت نپذیرفته که این چالش باعث عدم رقابت پذیری تولیدات صنعتی خراسان رضوی شده است.

وی با بیان این که تنوع کالا و خدمات به سرعت در حال افزایش است، افزود: اگر بخواهیم در بازار پررقابت بین المللی حضوری چشم گیر و فعال داشته باشیم باید علاوه بر کاهش هزینه های تولید و ارتقای کیفیت محصولات به نیاز بازار توجه کرد و مزیت های رقابتی تولیدات را بالا برد.