به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کیروش پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر در مراسم تجلیل از مردان قانونمند فوتبال ایران که سهشنبه شب در تالار وحدت برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شب فوقالعاده خوبی بود. همچنین از فوتبالیستهایی که در طول تاریخ، فوتبال را زنده نگه داشته و مربیانی که به دلیل حضورشان فوتبال توسعه یافته، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی در ادامه صحبتهایش با خنده خطاب به داوران فوتبال هم اظهار داشت: از داوران فوتبال هم باید تشکر کنم، زیرا اگر آنها نبودند بعد از بازی و در صورت شکست تیم خود، ما مربیان نمیدانستیم چه کسی را مقصر بدانیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه باید سخت کار کنیم، زیرا این بهترین راه برای پیشرفت است، در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه تیم ملی در جام جهانی چه هدفی را دنبال میکند، تاکید کرد: قطعا هدفمان صعود از گروهمان و رسیدن به مرحله دوم جام جهانی است.
آیا شما بیشتر به حرف مسئولان فدراسیون گوش میکنید یا مسئولان فدراسیون به صحبتهای شما؟، وی این سوال را هم اینگونه جواب داد: همان طور که علی کفاشیان گفته است، بعضی از اوقات بحثهایی میان ما اتفاق میافتد، البته همیشه و خصوصا بعد از صعود به جام جهانی سعی کردیم اتحاد و همدلی خود را حفظ کرده زیرا اهداف مشترک زیادی با هم داریم، هرچند باید از او تشکر کنم.
کیروش با بیان اینکه برای همه ورزشها احترام قائل است اما فوتبال ورزش مردم است، یادآور شد: در طول 100 سال گذشته مدیران فوتبال، مربیان، بازیکنان و تمام عوامل برگزاری آن، بدون توجه به رنگ پوست، نژاد و مذهب کشور، در حفظ این ورزش موفق ظاهر شده و آن را در همه دنیا توسعه و گسترش دادهاند، به همین دلیل اسم آن را سازمان ملل ورزش گذاشتهام.
وی در پایان صحبتهایش از مسئولان برگزاری این مراسم، کاریکاتور خودش را دریافت کرد که پس از گرفتن آن با شوخی خطاب به مترجمش گفت: این بیشتر شبیه تو است نه من.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات اخیر که برای داوران بوجود آمده اظهار داشت: باید تاکید کنم داوران جزئی از فوتبال بوده که بدون وجودشان انجام این رشته ورزشی غیر ممکن است، پس باید از داوران حمایت کنیم.
کیروش اما به سوالات مطرح شده در مورد بازی تیم ملی فوتبال ایران با تایلند و مباحث مربوط به تیم ملی پاسخ نداد.
در مراسم تجلیل از ملیپوشان قانونمدار فوتبال ایران که سهشنبه شب در تالار وحدت برگزار شد، از حسن حبیبی، همایون بهزادی، علی جباری، علی پروین، ابراهیم آشتیانی، اکبر کارگرجم، نصرالله عبداللهی، حسن روشن، محمد صادقی، محمد پنجعلی، سیروس قایقران، علی اصغر مدیرروستا، محسن گروسی، غلامرضا عنایتی، ابراهیم میرزاپور و ناصر حجازی تقدیر شد.
پیشگاه هادیان به جای سیروس قایقران، لوح تقدیرش را دریافت کرد اما نمایندگان همایون بهزادی و مرحوم ناصر حجازی در این مراسم حضور نداشتند.
همچنین از کارلوس کیروش، دن گاسپارت، آنتونیو سیموئز، امید نمازی و مارکار آقاجانیان هم تقدیر شد. حشمت مهاجرانی، اصغر شرفی، جلال طالبی، بیژن ذوالفقارنسب، برانکو ایوانکوویچ و محمد مایلیکهن هم به عنوان مربیان پیشین تیم ملی و علی پروین، احمدرضا عابدزاده، علی دایی و جواد نکونام هم به عنوان کاپیتانهای گذشته و فعلی تیم ملی مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظر شما