برنامه رئیس مجلس در آخرین روز برگزاری اجلاس بین المجالس در ژنو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو شرکت کرده امروز نیز قرار است در حاشیه برگزاری این مراسم با همتایان شرکت کننده در اجلاس دیدار و گفتگو کند.

براساس این گزارش علی لاریجانی امروز با روسای مجالس سوئیس، افغانستان، اکوادور و آفریقای جنوبی و همچنین هیات پارلمانی عراق دیدار و گفتگو خواهد داشت.

رئیس مجلس ساعت 11 به وقت ژنو در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت خواهد کرد.

لاریجانی عصر امروز ژنو را به مقصد زاگرب با هدف دیدار با همتای کرواتی خود ترک خواهد کرد.