به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه در حاشیه اجلاس بین المجالس ژنو در دیدار با هیأت پارلمانی سوریه گفت: امیدوارم وضع سوریه به سمت ثبات حرکت کند.

وی با بیان اینکه راه حل مشکل سوریه سیاسی است تأکید کرد: جامعه جهانی به این درک رسیده که موضوع سوریه تنها از مسیر سیاسی قابل حل است و شاهدیم که گرایش آنها نیز به همین سمت در حرکت است.



وی خطاب به هیأت پارلمانی سوریه با بیان اینکه مقاومت شما نتیجه داده است تأکید کرد: از حضور شما در مراسم سخنرانی ام تشکر می کنم.



لاریجانی در ادامه افزود: سوریه باید در کنفرانس های بین المللی همچون اجلاس بین المجالس ژنو فعال باشد و به کشورهای مختلف نتیجه اقدامات تروریستی را بازگو کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سوریه در حوادث اخیر مظلوم واقع شده است.



در ادامه این نشست هیأت پارلمانی سوریه با تشکر از رئیس مجلس علت عدم موفقیت تروریست ها را اتحاد و مقاومت مردم سوریه خواندند و تأکید کردند که تا کنون تروریست ها با وجود حمایت های گسترده نتوانستند به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند.