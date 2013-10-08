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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۲۳:۲۶

گزارش خبرنگار مهر از سوئیس/

لاریجانی در دیدار با هیأت پارلمانی سوریه: جامعه جهانی راه حل مشکل سوریه را سیاسی می‌داند

لاریجانی در دیدار با هیأت پارلمانی سوریه: جامعه جهانی راه حل مشکل سوریه را سیاسی می‌داند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوریه در حوادث اخیر مظلوم واقع شده است گفت: هیأت پارلمانی سوریه باید با شرکت در کنفرانس های بین المللی فجایع اقدامات تروریست ها را به جهان نشان دهد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوئیس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه در حاشیه اجلاس بین المجالس ژنو در دیدار با هیأت پارلمانی سوریه گفت: امیدوارم وضع سوریه به سمت ثبات حرکت کند.

وی با بیان اینکه راه حل مشکل سوریه سیاسی است تأکید کرد: جامعه جهانی به این درک رسیده که موضوع سوریه تنها از مسیر سیاسی قابل حل است و شاهدیم که گرایش آنها نیز به همین سمت در حرکت است.

وی خطاب به هیأت پارلمانی سوریه با بیان اینکه مقاومت شما نتیجه داده است تأکید کرد: از حضور شما در مراسم سخنرانی ام تشکر می کنم.

لاریجانی در ادامه افزود: سوریه باید در کنفرانس های بین المللی همچون اجلاس بین المجالس ژنو فعال باشد و به کشورهای مختلف نتیجه اقدامات تروریستی را بازگو کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سوریه در حوادث اخیر مظلوم واقع شده است.

در ادامه این نشست هیأت پارلمانی سوریه با تشکر از رئیس مجلس علت عدم موفقیت تروریست ها را اتحاد و مقاومت مردم سوریه خواندند و تأکید کردند که تا کنون تروریست ها با وجود حمایت های گسترده نتوانستند به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند.

کد مطلب 2152072

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