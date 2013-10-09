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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

سنجد اخبار جشنواره فيلم كودك را پوشش می‌دهد

سنجد اخبار جشنواره فيلم كودك را پوشش می‌دهد

سنجد برای پوشش اخبار بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي فيلم كودك و نوجوان به اصفهان آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سنجد خبرنگار به همراه نگار استخر براي پوشش اخبار بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي كودك و نوجوان به اصفهان آمد.

سنجد با حضور در بين كودكان و نوجوانان و همچنين در مصاحبه با هنرمندان حاضر در اين جشنواره، چگونگي برگزاري اين دوره از جشنواره فيلم كودك و نوجوان را بررسي مي‌كند.

حضور عروسك سنجد در بين كودكان و نوجوانان و گفتگو مستقيم او با بچه‌ها، هيجان زيادي را براي كودكان اصفهاني به همراه آورده است.

برنامه عروسكي "سنجد خبرنگار" به كارگرداني نگار استخر از شبكه دو سيما پخش می‌شود.

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان از 15 مهرماه در شهر اصفهان آغاز به کار کرده و در حال حاضر برنامه‌های آن در این شهر اجرا می‌شود و سینماهای اصفهان میزبان فیلم‌های کودک هستند.

بچه‌های اصفهانی می‌توانند تا پایان جشنواره در سانس‌های ویژه فیلم‌های کودک را به صورت رایگان تماشا کنند.

کد مطلب 2152244

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