به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله کاظمی ظهر چهارشنبه در اولين کنفرانس خدمات شهری و محیط زیست اظهار کرد: ناديده گرفتن هر كدام از ابعاد محيط زيست شهري باعث توسعه ناپايدار شهرها مي شود.

وي بيان كرد: گسترش شهرها باعث مهاجرت از روستاها به شهرها شده است و اين روند رشد جمعيت اختلاف طبقاتي در شهرها ايجاد كرده كه مشكلات زيست محيطي را در شهرها به دنبال داشته است.

كاظمي تاكيد كرد: با افزايش تقاضا و رشد تكنولو‍ژي در حوزه خدمات شهري منابع انساني درگير ارائه خدمات رساني شده و مسائل و مشكلات زيست محيطي نيز در كلان شهرها افزايش يافته است.

كاظمي بيان كرد: اگر مسائل زيست محيطي در شهرها مدنظر قرار نگيرد تشديد مشكلات را در حوزه محيط زيست خواهيم داشت.

وي با تاكيد براينكه ناديده گرفتن ابعاد محيط زيست شهري توسعه ناپايدار در شهرها را دامن مي زند افزود:اين حوزه در شهرها متولي خاص و قانوني ندارد.

كاظمي گفت: در اين راستا شهرداری مشهد حركت مي كند كه آلودگي بصري و نور در كلان شهرها را مديريت مي كند و نقشی اساسی در مدیریت شهری و حفاظت محیط زیست ایفا می‌کند.

وي تاكيد كرد: شهرداري مشهد تصميم دارد تا با برنامه ريزي ساختارهاي اجرايي و قانوني را در شهرداري مشهد تدوين كند و به عنوان الگويي براي ساير شهرهاي كشور باشد.

كاظمي همچنين به راه اندازي مركز پالايش آلودگي هوا در مشهد اشاره كرد و اين فعاليت را از اقدامات موثر در زمينه حفظ محيط زيست شهري دانست.