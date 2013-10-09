ابراز رضایت سران روسیه و چین از نتایج مثبت همکاری در خصوص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "الجزیره"، روسای جمهور روسیه و چین معتقدند که همکاری دو کشور و مخالفتهای آنها با سیاستهای غرب در سوریه سبب تعمیق بیشتر روابط دو کشور شده است.

پوتین و شی پینگ این اظهارات را در جریان اجلاس اپک در بالی اندونزی بیان و از مواضع همدیگر که موجب جلوگیری از اقدام نظامی آمریکا در سوریه شد تقدیر کردند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار از مواضع هماهنگ پکن تشکر کرد و گفت همکاری دو قدرت در سوریه نشانه این است که چگونه دو قدرت می توانند همکاریهایشان را تقویت کنند.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم اقدامات هماهنگ دو کشور در جریان مسائل سوریه را نشانه همکاری دو کشور برای حل مسائل فوری جهانی خواند.

در این دیدار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد دو کشور قصد دارند در آینده همکاری های نظامی خود را هم گسترش دهند.