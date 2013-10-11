پرفروش های لپ تاپ در یک هفته/ لپ تاپهای یک تا 5 میلیونی محبوب

به گزارش خبرنگار مهر، ثبات نرخ ارز طی هفته های اخیر، رونق نسبی در بازار کامپیوتر را به همراه داشته و براین اساس علاقه مندان انواع رایانه به سمت خرید روی آورده اند؛ در این میان بازار لپ تاپها کم فروغ نبوده و جنب و جوش موجود در آن نشان می دهد که ایرانیها همچنان به کامپیوترهای قابل حملی که در محیط های بسته و در چندین ساعت از شبانه روز نیازشان را با اطمینان برآورده سازد نیاز دارند.

بررسی های صورت گرفته از بازار لپ تاپ طی یک هفته اخیر، نشان می دهد که تقریبا در اغلب برندهای موجود حداقل یک مدل جزء پرفروشها محسوب می‌شود و خریداران علاوه بر ویژگیهای فنی با توجه به قیمت، اندازه و وزن این مدلها را انتخاب کرده اند.

ایسوس G53SX در جمع پرفروش ها

مدل G53SX از سری G خانواده ایسوس که با قیمت 3 میلیون و 250 هزار تومان در بازار به فروش می رود در صدر پرفروش های این برند جای گرفته است.

پردازنده اینتل Core i5-2450M با سرعت پردازشی 2.5 تا 3.1 گیگاهرتز،حافظه رم 8 گیگابایتی از نوع DDR3 و هارد دیسک 750 گیگابایتی با سرعت 5400 دور در دقیقه از جمله ویژگیهای این مدل است.

همچنین کارت گرافیک اختصاصی انویدا جیفورس GTX 560M با حافظه 2 گیگابایت از نوع GDDR5 و نمایشگر 15.6 اینچی با نور زمینه LED و مجهز به درایو نوری بلوری، بلوتوث، وب کم، کارت خوان حافظه، پورت USB 3.0/HDMI/VGA و صفحه کلید کامل (اعداد ماشین حساب) و موس گیمینگ از دیگر ویژگیهای این مدل محسوب می شود که با گارانتی شرکتهای آوات و طلایی لوتوس در بازار به فروش می رسد.

سونی S13-133CA محبوب برای خریداران

مدل S13-133CA وایو سونی که 3 میلیون و 440 هزار تومان قیمت دارد و دارای پردازنده Ci5 3230M و Memory : 4GB است از جمله مدلهای پرفروش سونی محسوب می شود که با وجود قیمت بالا اما فروش خوبی را به خود اختصاص داده است.

این مدل دارای هارد دیسک 750 GB و حافظه داخلی 2 گیگابایتی است و صفحه نمایش 13 اینچی دارد که با گارانتی طلایی لوتوس به فروش می رسد.

Aspire-E1-571G ایسر در لیست پرفروشها

به گزارش مهر، لپ تاپهای ایسر با توجه به قیمت مناسب آن در بازار تهران مشتریان خاص خود را دارد و در این میان مدل Aspire-E1-571G طرفدار بیشتری را به خود جلب کرده است . این مدل که با گارانتی دو شرکت سازگار و طلایی لوتوس در بازار توزیع و عرضه می شود حدود 2 میلیون تومان قیمت دارد.

از جمله ویژگیهای این لپ تاپ وزن 2.4 کیلوگرمی، پردازنده:Intel 3120M Core i3 2.4 GHz - Cache 3MB - BUS 1333 MHz ، حافظه رم:4 گیگابایت DDR3 و حافظه داخلی:500 گیگابایت 5400RPM است.

پردازشگر گرافیکی NVIDIA GeForce 710M 1024 MB up to 2048 MB ، صفحه نمایش 15.6" Bright LED و باتری 6 سلولی از دیگر ویژگیهای این مدل پرفروش از ایسر است.

آی بی ام Lenovo-Zseries پرطرفدار

برند IBM از ابتدا در جمع کامپیوترهای پرطرفدار بود و از این حیث این بار نیز با همکاری لنوو لپ تاپی را عرضه کرده که طرفداران زیادی دارد.

این مدل که با گارانتی سازگار و طلایی لوتوس عرضه شده حدود 2 میلیون و 520 هزار تومان قیمت دارد.

مدل IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G نوت‌بوکی مالتی مدیا و فوق حرفه ای با قیمتی مناسب است؛ لنوو در سری IdeaPad Z500 از پردازنده های قدرتمند Intel Core استفاده کرده و به لطف تکنولوژی صوتی Dolby و کلید مخصوص بهینه سازی صفحه نمایش،لپ تاپی ایده آل برای علاقه مندان به شنیدن موسیقی و دیدن فیلم های سه بعدی و همچنین انجام بازی های سنگین و گرافیک بالا محسوب می شود.

پردازنده Core i7-3620، حافظه رم 6G DDR3، ارد دیسک 1024G، کارت گرافیک 2G GT 635 و صفحه نمایش "15.6 از دیگر ویژگیهای این لپ تاپ است.

ام اس آی Cseries-CX61 در لیست لپ تاپ بازها

کمپانی تایوانی Micro-Star International یا MSI، نسل جدیدی از نوت‌بوک های حرفه ای خود را با نام CX61 معرفی کرد. این نوت‌بوک ها که جهت استفاده مالتی مدیا و بازی‌های کامپیوتری طراحی شده بود، دارای سخت افزار فوق‌العاده قدرتمندی بوده و بدنه‌ آن‌ها، به یک روکش فلزی مزین شده است. این لپ تاپ از نسل سوم پردازنده های قدرتمند Intel Core با کد Ivy Bridge بهره می برد.

این لپ تاپ دارای کارت گرافیک مجزای NVIDIA GeForce GT 640M و پورتهای USB 2.0 و USB 3.0، خروجی تصویری HDMI و VGA، خروجی و ورودی صوتی، پورت شبکه گیگابیتی است.

مدل MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 با گارانتی ماتریکس و طلایی لوتوس با قیمت 2,775,000 خوب می فروشد.

از دیگر مشخصات این برند می توان به Core i7،6G DDR3 Ram ، 750G HDD و 2G GT 640 و صفحه نمایش 15.6 اینچی اشاره کرد.

لایف بوک ارزان قیمت فوجیستو

به گزارش مهر، شرکت آواژنگ و طلایی لوتوس مدل Fujitsu-LIFEBOOK-SH531-B950-4-500-1G را با قیمت یک میلیون و 300 هزار تومان عرضه می شود که این لپ تاپ سری LifeBook جایگزین لپ تاپ LifeBook sh530 شده است. این دستگاه ساخت کشور آلمان است و پردازنده Intel B950، حافظه رم 4GB، هارد دیسک 500GB ، کارت گرافیک 1GB GeForce GT610 و صفحه نمایش 13.3 از جمله ویژگی های آن است.

مک بوک اپل گران اما خوش اقبال

مک بوک اپل که حدود 5 میلیون تومان قیمت دارد نسل جدید مک بوکهای اپل محسوب می شود که تغییرات سخت افزاری نسبت به مدلهای قبلی داشته است.

مدل Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac شامل پردازنده قوی‌تر، پردازنده گرافیکی بهتر و خروجی‌های جدیدتر بوده و همیشه کیفیت صفحه نمایش لپ تاپ های کمپانی اپل زبان زد تمامی کاربران است. به دلیل طراحی منحصر به فرد نوت بوک های اپل و کیفییت بالای آن، این لپ تاپ ها شدیدا بین کاربران و طراحان حرفه ای محبوییت دارند.

دارا بودن پردازنده Core i7، حافظه رم 8G DDR3، هارد دیسک750G، کارت گرافیک Intel HD و صفحه نمایش "13.3 از جمله مشخصات این مدل است.

اچ پی HP-ProBook-4540

مدل HP-ProBook-4540 با قیمت یک میلیون و 820 هزار تومان در جمع پرفروش های بازار لپ تاپ قرار دارد؛ این مدل دارای وزن 2.33 کیلوگرم، پردازنده Intel 3230M Core و i5 2.60GHz up to 3.20 GHz - Cache 3MB و حافظه رم 4 گیگابایت DDR3 و صفحه نمایش 15.6" LED است.