به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اظهار کرد: دولت فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور با مشکلات و مسائل متعددی مواجه بود و تلاش شد با رویکرد فراجناحی، وحدت ملی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف روند خدمت‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تحولات و فشارهای اخیر علیه کشور افزود: با وجود حملات و بحران‌های ایجادشده، کشور با اتکا به توان داخلی و همراهی مردم توانست ساختارهای خود را حفظ کرده و در برابر فشارها مقاومت کند.

فرماندار قوچان در خصوص اعتبارات عمرانی شهرستان در سال گذشته گفت: مجموع اعتبارات مصوب شهرستان در سرفصل‌های شورای برنامه‌ریزی حدود ۱۹۲ میلیارد تومان بود که به دلیل شرایط اقتصادی و تحولات سال گذشته میزان تخصیص آن کاهش یافت.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان مصوب شد که ۱۳ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان آن تخصیص یافت همچنین از اعتبارات نفت به مبلغ ۴۸ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان، حدود ۲۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد و در بخش اعتبارات متوازن نیز حدود ۱۰۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون تومان اعتبار مصوب شد که نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

فرزادفر اعتبار پیش‌بینی‌شده شهرستان در سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۹۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این رقم ۳۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان مربوط به تملک دارایی‌ها، ۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مربوط به اعتبارات نفت و ۸۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان مربوط به اعتبارات متوازن است با این حال هنوز تخصیص اعتبارات سال جاری انجام نشده است.

پنج پروژه شاخص هفته دولت در قوچان با اعتبار ۱۹۳ میلیارد تومان

فرماندار قوچان از بهره‌برداری پنج پروژه شاخص عمرانی همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با مجموع اعتبار حدود ۱۹۳ میلیارد تومان در حوزه‌های شهری، راه، آموزش، آب و برق اجرا شده‌اند.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های هفته دولت اجرای ۱۴۰ هزار مترمربع آسفالت معابر شهری قوچان است که برای اجرای آن حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرزادفر افزود: آسفالت محور روستایی زمان‌پوط، اینچه‌ها به خادمانلو به طول ۹ کیلومتر و با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان نیز از دیگر پروژه‌های شاخص شهرستان است که نقش مهمی در بهسازی مسیرهای ارتباطی روستایی خواهد داشت.

فرماندار قوچان ادامه داد: احداث مدرسه ۱۲ کلاسه آیت‌الله سعیدی با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان حفر و تجهیز مجتمع آبرسانی میرزارجب با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌های شاخص هفته دولت است.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی پست برق خیابان شهید باهنر نیز با اعتبار ۶ میلیارد تومان انجام شد، ادامه داد: آنچه برای مدیریت شهرستان اهمیت دارد صرفاً آغاز پروژه‌ها نیست بلکه تکمیل طرح‌ها و بهره‌برداری مردم از خدمات و زیرساخت‌های ایجادشده است.

فرزادفر میزان هزینه‌کرد در حوزه راه شهرستان طی سال گذشته را حدود ۷۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پروژه‌های مختلف آسفالت و بهسازی در محورهای روستایی از جمله قره چاه، پاکتل، امامقلی به کپکان، زیدانلو و زمان‌پوت اجرا شده است.

فرماندار قوچان تصریح کرد: در حوزه مخابرات نیز حدود ۷۶ میلیارد تومان برای توسعه فیبر نوری، احداث سایت‌ها و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی قوچان سرمایه‌گذاری شده است.

وی از هزینه و سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۱ میلیارد تومان در حوزه بنیاد مسکن خبر داد و افزود: در بخش مقاوم‌سازی روستاها حدود ۱۱۲ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و طرح هادی در ۳۴ روستا حدود ۱۱۰ هزار مترمربع آسفالت و ۲۹ هزار مترمربع سنگ‌فرش معابر روستایی اجرا شده است.