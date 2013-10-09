قضات آذربایجان غربی مستحق حمایت ویژه هستند/ موقعیت ویژه جغرافیای مد نظر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین فرید عصر چهارشنبه در جریان دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کاکنان دستگاهای قضایی آذربایجان غربی ضمن بیان مشکلات حوزه قضایی و قضات استان، خواستار افزایش نقش حمایتی، حفاظستی و امنیت شخصی از قضات توسط قوه قضائیه شد.

وی اعطای پاداش شایسته به قضات به دلیل کمیت و کیفیت کاری آنها با توجه به موقعیت ویژه مرزی آذربایجان غربی را از دیگر مطالبات جامعه قضات از رئیس دستگاه قضا دانست و ادامه داد: تامین امکانات رفاهی و درمانی و تحصیلات تکمیلی و اشتغال برای فرزندان قضات نیز از جمله مطالبات اصلی است.

نماینده قضات آذربایجان غربی مساعدت در تسهیل ازدواج فرزندان قضات، رعایت عدالت جغرافیایی و منطقه ای آذربایجان غربی با توجه به اینکه بستر جرایم امنیتی، قاچاق کالا و مواد مخدر است را دیگر مطالبه اصلی قضات استان اعلام و عنوان کرد: در اصلاحات آینده گروه شغلی صرفا بر اساس سنوات حقوقی، قضات مورد توجه نباشند.

فرید با تاکید بر اینکه باید لیاقت و شایستگی قضات نیز مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: اجرای کامل نقل و انتقالات و توجه به بحثهای آموزش های دوره ای نیز باید مورد توجه دستگاه قضایی کشور باشد.

در ادامه ناصر حاجی زاده نیز به عنوان نماینده کارکنان دستگاههای قضایی ضمن بیان مشکلات کارکنان خواستار حل مشکلات معیشتی، رفاهی و تامین نیازها توسط رئیس قوه قضائیه شد.

آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه در راس هيئت عالي قضايي در ادامه سفرهاي استاني خود، 17 و 18 مهرماه براي بررسي مسايل قضايي و ديدار با مسئولان، قضات و كاركنان دادگستري به آذربايجان غربي سفر کرده است.

وی در این سفر علاوه بر بررسي مسايل قضايي آذربايجان غربي و آشنايي نزديك با عملكرد دادگستري استان با روحانيون، نخبگان حوزوي و دانشگاهي آذربايجان غربي، خانواده شهدا، جانبازان، ايثارگران و ساير قشرهاي مردمي ديدار می کند.

در سفر هيئت بلند پايه قضايي به آذربايجان غربي تعدادي از مسئولان عالي قضايي به نمايندگي از رئيس قوه قضاييه با حضور در شهرستانها ضمن ديدار با مردم، در جمع قضات، مسئولان و كاركنان دستگاه قضايي استان حاضر و به بررسي مشكلات قضايي مناطق می پردازند.

در پايان اين سفر دو روزه، جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست آيت ا... آملي لاريجاني رئیس قوه قضائیه تشكيل و نتايج سفر بررسي می شود.

دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، رئیس سازمان ثبت، رئیس سازمان زندان ها، رئیس سازمان پزشکی قانونی و تنی چند از مسئولان عالی قضائی آیت الله لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.