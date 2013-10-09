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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۷

علی جلیل مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی شد

علی جلیل مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، علي جليلي را به عنوان مديركل جديد زندان هاي آذربايجان غربي منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين اسماعيلي با صدور حکمی علی جلیل را به عنوان مدیر کل جدید زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی منصوب کرد، در این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزنده و مفيدي كه طي ساليان متمادي خدمت در سازمان زندانها كسب كرده ايد به موجب اين حكم جناب عالي را به سمت مديركل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان آذربايجان غربي منصوب مي كنم.

اصلاح و تربيت مجرمين و بزهكاران و فراهم ساختن بستر و زمينه لازم براي بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجراي احكام قضايي از جمله اهداف مهم و بنياني تاسيس سازمان است كه دسترسي به آن مستلزم برنامه ريزي جامع و اصولي بر مبناي فرهنگ انسان ساز و تعالي بخش اسلام بهره گيري از كليه امكانات بالقوه موجود و نيز همكاري و هماهنگي همه جانبه با مسئولين محترم قضايي و اجرايي استان و جلب حمايت مادي و معنوي آنها خواهد بود.

شايسته است تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت سالم سازي هر چه بيشتر زندانها از طريق تفكيك و طبقه بندي زندانيان، ايجاد زمينه هاي حرفه آموزي و اشتغال، ارتقاي سطح فرهنگ و بهداشت آنها و نظارت بر حسن اجراي قوانين، مقررات و آيين نامه اجرايي زندانها به كار بسته تا در مسير اهداف كلان سازمان و رهنمودهاي رياست محترم قوه قضاييه زمينه لازم براي بهبود شرايط موجود زندانها و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر ارزشهاي مقدس اسلامي در عرصه زندانباني و اصلاح و تربيت مجرمان و بزهكاران فراهم شود.

علی جليلي پيش از اين مديركل زندانها و اقدامات تامینی استان اردبيل بود.

 

کد مطلب 2152751

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