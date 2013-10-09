علی جلیل مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين اسماعيلي با صدور حکمی علی جلیل را به عنوان مدیر کل جدید زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی منصوب کرد، در این حکم آمده است: نظر به تجارب ارزنده و مفيدي كه طي ساليان متمادي خدمت در سازمان زندانها كسب كرده ايد به موجب اين حكم جناب عالي را به سمت مديركل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان آذربايجان غربي منصوب مي كنم.

اصلاح و تربيت مجرمين و بزهكاران و فراهم ساختن بستر و زمينه لازم براي بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به آغوش خانواده و اجتماع همزمان با اجراي احكام قضايي از جمله اهداف مهم و بنياني تاسيس سازمان است كه دسترسي به آن مستلزم برنامه ريزي جامع و اصولي بر مبناي فرهنگ انسان ساز و تعالي بخش اسلام بهره گيري از كليه امكانات بالقوه موجود و نيز همكاري و هماهنگي همه جانبه با مسئولين محترم قضايي و اجرايي استان و جلب حمايت مادي و معنوي آنها خواهد بود.

شايسته است تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت سالم سازي هر چه بيشتر زندانها از طريق تفكيك و طبقه بندي زندانيان، ايجاد زمينه هاي حرفه آموزي و اشتغال، ارتقاي سطح فرهنگ و بهداشت آنها و نظارت بر حسن اجراي قوانين، مقررات و آيين نامه اجرايي زندانها به كار بسته تا در مسير اهداف كلان سازمان و رهنمودهاي رياست محترم قوه قضاييه زمينه لازم براي بهبود شرايط موجود زندانها و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر ارزشهاي مقدس اسلامي در عرصه زندانباني و اصلاح و تربيت مجرمان و بزهكاران فراهم شود.

علی جليلي پيش از اين مديركل زندانها و اقدامات تامینی استان اردبيل بود.