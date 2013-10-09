به گزارش خبرنگار مهر٬ محسن گلشن‌زاده٬ در جلسه هماهنگی برگزاری این شهید که عصر روز چهارشنبه در ستادفرماندهی سپاه روح الله استان مرکزی افزود: یادواره شهید احمد‌رضا عباسی به همراه ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز با حضور مسوولان کشور و استانی در اراک برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه ماپاسداری از خون شهدای والامقام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اشت٬ اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا به منظور آشنایی هر چه بیشتر اقشار جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان بستری برای انتقال آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه هر سال سازمان بسیج مستضعفین شهید را به عنوان شهید شاخص سال معرفی می‌کند٬ گفت: شهید مذکور بر اساس اسناد و مدارک موجود همچون وصیت نامه شهید و فعالیت‌ها در دوران دفاع مقدس انتخاب می‌شود.

گلشن زاده با اشاره به اینکه این شهید بزرگوار معلم نمونه اخلاق و رفتار بود٬ اضافه کرد: این نوجوان بسیجی همچون دیگر شهدا الگوی بی بدیل برای نوجوانان و جوانان امروزی است.

تشکیل ۷ کمیته هماهنگی برگزاری یادواره شهید عباسی

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش‌و‌پرورش استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در راستای برگزاری یادواره شهید احمد‌رضا عباسی شهید شاخص ملی سازمان بسیج دانش‌آموزی جلساتی برگزار شد.

حسن سروش با بیان اینکه هفت کمیته پشتیبانی٬ روابط عمومی٬ جمع‌آوری آثار٬ علمی و فرهنگی٬ تربیت بدنی تشکیل شد٬ افزود: مقرر شد این یادواره ۱۱ آبان ماه و همزمان با هفته دانش‌آموز در اراک برگزار می‌شود.

گفتنی است٬ دانش‌آموز شهید احمدرضا عباسی اول شهریور ۱۳۴۴ شمسی در شهر آستانه از توابع شهرستان شازند استان مرکزی دیده به جهان گشود.

احمد رضا تحصیلات پایه اول و دوم ابتدایی را در دبیرستان ابن سینا و پایه سوم٬ چهارم و پنجم ابتدایی را در دبستان نوبنیاد آستانه ،مقطع راهنمایی حکیم نظامی و مقطع دبیرستان را در دبیرستان نصرالهت عزیز سلطانی (شهید مطهری) شهر آستانه گذراند.

وی در ۱۴ آذر ۱۳۶۱ به پایگاه بسیج رفت و برای اعزام به جبهه و حضور در کنار رزمندگان نام نویسی کرد و در ۱۸ آذر همان سال جهت آموزش نظامی به پادگان حمزه تهران اعزام شد.

احمد‌رضا در ۲۰ اسفند همان سال به همراه تیپ قمر بنی هاشم، گردان یا زهرا به نزدیکی پاسگاه زید عراق واقع درمرز مشترک ایران و عراق۳۰ کیلومتری شمال خرمشهر اعزام شد.

وی در ساعت ۱۶:۳۰ ۷ فروردین ۱۳۶۲ در آغاز سال نو و سر آغاز فصل بهار و شکوفائی شکوفه‌ها هنگام عزیمت به سنگر فرماندهی جهت گفتگو با فرمانده اش، مورد اصابت خمپاره دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نایل شد.

پیکر مطهر این شهید به زادگاهش آستانه منتقل و در جوار زیارتگاه امامزاده سهل بن علی(ع) در گلزار شهدای آستانه و در کنار سایر همرزمانش دفن شد.

گفتنی است٬ شهر آستانه در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اراک مرکز استان مرکزی و ۶کیلومتری جنوب غربی شهر شازند قرار دارد. راه ارتباطی این شهر از سه راهی شازند واقع در کیلومتر ۲۶ مسیر جاده اصلی اراک به ملایر و از انجا در مسیر به شهر آستانه است.