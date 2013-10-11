«گنجشکک اشی مشی» اندیشه مرا به چالش وا داشت/ دنیای ناشنوایان مرا به خود جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نگار نیکخواه آزاد شامگاه پنجشنبه که در اپیزودی از فیلم « گنجشکک اشی مشی» نقش دختری ناشنوا را بازی می کرد، در نشست خبری این فیلم اظهار داشت: اواخر رمضان این کار به من پیشنهاد شد و از اوایل شهریورماه یک معلم ناشنوا روزی دو تا سه ساعت با من برای یاد گرفتن صحبت کردن ناشنوایان تمرین می کرد.



وی با اشاره به اینکه این پروسه برای من هیجان انگیز و جذاب بود و مرا به چالش کشاند، اضافه کرد: ناشنوایان دنیای عجیبی دارند که نیاز به شنیده شدن دارند.

‌ ارتباط دو مادر در داستان فیلم مرا جذب کرد

در ادامه این نشست غلامرضا رمضانی کارگردان اپیزود دیگری از این فیلم اظهار داشت: ما گاهی به این امر متهم می شویم که تنها داستان هایی که خود می نویسیم را دوست داریم و دلبسته و شیفته داستان خود در این کارها هستیم.

وی افزود: آنچه درباه داستان این فیلم به وجود آمد این بود که سه قصه درباره وضعیت نابسامان افراد جامعه پیش بیاید که من به خودی خود این موضوع را دوست داشتم اما قصه ای به من پیشنهاد شد که نمی توانستم با آن ارتباط برقرار کنم.

این کارگردان سینما تصریح داشت: قصه بعدی که به من پیشنهاد شد حس خاصی برای من به وجود آورد و ارتباط دو مادر مرا درگیر کرد و سعی کردم بلاتکلیفی و پا در هوا بودن حسی آن را مورد کنکاش قرار دهم و ساخت آن را پذیرفتم.

وی اظهار داشت : دو اپیزود دیگر فیلم را در جشنواره دیدم و این برای من مطلوب نبود اما کمبود زمانی سبب این مطلب شد و در نتیجه فرصت اینکه در فیلم ها به دنبال سرنخ ها و ارتباط نهایی اپیزودها باشم را نیز نداشتم.