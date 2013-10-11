راجر فدرر از دور رقابتهای مسترز شانگهای حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدرر که 17 گرند اسلم تنیس جهان را کسب کرده و در ویترین افتخارات خود دارد در این دیدار با نتیجه 2 بر یک و با نتایج 6 بر 4، 6 بر 7 و 6 بر 3 مغلوب مونفیس شد. این دومین پیروزی مونفیس در 8 دیدار اخیر مقابل فدرر بود.

فدرر بعد از این شکست در گفتگو با خبرنگاران گفت: از آن دست بازی هایی بود که ممکن بود نتیجه ای دیگر در آن رقم بخورد. من در ست دوم خیلی خوش شانس بودم که بازی را واگذار نکردم. در ست سوم مونفیس بسیار بهتر بازی کرد و سرویس های بسیار خوبی زد و کار برای من سخت شد. در کل در این بازی پر فراز و نشیب بودم.

در دیگر بازی ها رافائل نادال، نواک جوکوویچ، ژو ویلفرد سونگا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. مونفیس در دور بعدی باید به مصاف جوکوویچ صرب برود.