به گزارش خبرگزاری مهر، یانگ جیه چی همچنین با اشاره به مخالفت پکن با تحریم ایران بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز این مساله تاکید کرد.

این مقام عالی رتبه چینی این سخنان را روز شنبه (۲۰ مهر) در دیدار با مرتضی سرمدی، معاون وزیر امور خارجه ایران در پکن مطرح کرد.

یانگ افزود حفظ روابط دوستانه با ایران در سطوح عالی از سیاست‌های چین بوده است.

معاون وزیر امور خارجه ایران نیز با تاکید بر رویکرد تعاملی ایران با سایر کشورهای جهان ابراز امیدواری کرد دور تازه مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۶ قدرت جهانی در یک فضای سازنده و شرایط برد- برد برگزار شود تا راه حلی برای حل و فصل این مسائل حاصل شود.

سرمدی همچنین خاطرنشان کرد ایران سیاست استحکام روابط در سطوح بالا با چین را در پیش گرفته و همکاری با چین در راستای کمک به برقراری صلح در آسیا و سایر نقاط جهان از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است.

به گزارش پرس تی.وی. وی همچنین به طور جداگانه با ژانگ یسوئی، همتای چینی خود نیز دیدار کرد. در این دیدار دو طرف از فضای جدیدی که در آستانه دور آتی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۵ عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان ایجاد شده، استقبال کردند. سرمدی و یسوئی همچنین درباره همکاری‌های تهران- پکن نیز بحث و تبادل نظر کردند.

سفر این مقام ایرانی به چین در آستانه دور آتی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۵ عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان بر سر برنامه انرژی هسته‌ای تهران برگزار شد.

جمهوری اسلامی براي رفع نگراني‌هاي غرب درباره برنامه انرژي هسته‌اي خود در يک «شرايط برد ـ برد» آماده است، اما در عين حال انتظار دارد که طرف ديگر نیز تحريم‌هاي غير قانوني خود عليه مردم ايران را لغو کند.