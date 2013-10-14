تظاهرات کهنه سربازان آمریکایی در برابر کاخ سفید / 14 روز از تعطیلی دولت آمریکا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، کهنه سربازان آمریکایی معترض به تعطیل شدن بنای یادبود جنگ جهانی دوم با تجمع در برابر کاخ سفید خواستار بازگشایی این محل شدند.

بنای یادبود جنگ جهانی دوم از جمله اماکنی است که در پی تعطیل شدن دولت فدرال، به روی بازدیدکنندگان بسته شده است.

از جمله مراکزی که از تاریخ اول اکتبر به دلیل تعطیل شدن دولت، بسته شده اند، امکان گردشگری، تفرجگاه ها، موزه و مکان های دیدنی هستند.

تعطیلی دولت آمریکا در حالی امروز دوشنبه وارد چهاردهمین روز خود شده که گفتگوهای دو روزه رهبران سنا در خصوص پایان دادن به این وضعیت و یافتن راه حلی برای مشخص شدن وضعیت بدهی های دولت آمریکا بی نتیجه مانده است.

در صورت ادامه این وضعیت نه تنها کشور آمریکا، بلکه اقتصاد جهان نیز آسیب خواهد دید. در همین رابطه روز گذشته رئیس بانک جهانی هشدار داده بود که در صورت حل نشدن موضوع سقف بدهی ها، فاجعه ای اقتصادی در جهان رخ می دهد که قربانی اصلی این فاجعه خود آمریکا خواهد بود.

اگر تا تاریخ 17 اکتبر، در مورد بدهی های دولت تصمیم گیری نشود، مشکلی جدی برای آمریکا رخ می دهد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در خصوص این بحران گفته بود : اگر این کشور در پرداخت بدهی هایش عقب بیفتد، تاثیری مخرب بار اقتصاد جهان خواهد داشت. رای دادن به اینکه وزارت دارایی بتواند حساب هایش را صاف کند، امتیازدهی به من نیست. هیچ کس حق ندارد به اقتصاد کشور ضربه بزند، آن هم صرفا به این دلیل که چند فقره قانون را نمی پسندد.

وجود اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات ها دلیل اصلی تصویب نشدن بودجه و همچنین مشخص نشدن وضعیت بدهی های دولت است.

عامل اصلی اختلاف میان جمهوریخواهان و دموکرات ها، طرح خدمات درمانی اوباما است. دلیل مخالفت جمهوریخواهان با طرح خدمات درمانی اوباما آن است که معتقدند، دموکرات ها این طرح را برای کسب حمایت اقشار متوسط و فقیر جامعه آمریکا مطرح کرده اند تا بدین وسیله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 موفق شوند.

به نظر می رسد بر اساس طرح مورد نظر اوباما و در صورت تصویب آن در کنگره، اغلب مردم آمریکا از خدمات بیمه درمانی مورد نظر وی بهره مند خواهند شد، اما جمهوریخواهان نظر دیگری در این رابطه دارند.