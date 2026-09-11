حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید اسدالله مدنی، سیره این شهید در زنده نگه داشتن یاد شهدای ۱۵ خرداد را الگویی برای فعالیت‌های تبیینی امروز دانست.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته شهید مدنی، نوع مواجهه او با مسئله خونخواهی شهدای ۱۵ خرداد بود، اظهار کرد: شهید مدنی اجازه نداد یاد شهدای این قیام در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و تلاش کرد این موضوع از یک سوگواری فردی فراتر رفته و به مسئله‌ای عمومی و اجتماعی تبدیل شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: شهید مدنی پس از قیام ۱۵ خرداد به صورت مستمر یاد شهدای این واقعه را زنده نگه می‌داشت و در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه در سالگرد قیام، مردم را نسبت به اهداف و پیامدهای آن حادثه آگاه می‌کرد.

قاسمی ادامه داد: این شهید با تبیین جنایات رژیم پهلوی تلاش می‌کرد ماهیت جریان مقابل را برای مردم روشن کند و اجازه ندهد خون شهدای مظلوم ۱۵ خرداد صرفاً به یک خاطره تاریخی تبدیل شود.

وی با اشاره به روش شهید مدنی در پیوند دادن یاد شهدا با مسئولیت اجتماعی مردم گفت: شهید مدنی یادآوری شهادت‌ها را به اقدامی صرفاً تاریخی محدود نمی‌کرد، بلکه از این ظرفیت برای ایجاد بصیرت، افزایش حساسیت جامعه و دعوت مردم به مسئولیت‌پذیری و حضور در میدان بهره می‌گرفت.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: در منطق شهید مدنی، خون شهدا یک پیام زنده برای جامعه بود و مردم باید نسبت به این پیام واکنش نشان می‌دادند.

قاسمی با بیان اینکه استمرار این رویکرد به شکل‌گیری یک جریان اجتماعی کمک کرد، افزود: مردم با روشنگری‌های شهید مدنی شناخت دقیق‌تری از دشمن و ابعاد جنایات رژیم پیدا کردند و دریافتند بی‌تفاوتی در برابر ظلم و خون ناحق، جامعه را از مسئولیت خود دور می‌کند.

وی با اشاره به دوران تبعید شهید مدنی بیان کرد: این شهید حتی در دوران تبعید نیز از تبیین و روشنگری دست نکشید و هر فرصتی را برای ارتباط با مردم و تقویت روحیه مبارزه و مقاومت مغتنم می‌شمرد.

قاسمی تصریح کرد: همین استمرار در روشنگری سبب شد مسئله خونخواهی از یک احساس فردی فراتر رفته و به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود؛ تجربه‌ای که می‌تواند برای شرایط امروز نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: مبلغان، علما و فعالان عرصه تبیین باید با الهام از سیره شهید مدنی و با تبیین خونخواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم جنگ رمضان، اجازه ندهند جنایت علیه ملت ایران و جریان مقاومت به یک خبر مقطعی تبدیل شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: با روشنگری می‌توان خون شهدا را به آگاهی، مطالبه‌گری، وحدت و حضور مسئولانه مردم پیوند زد و همان‌گونه که شهید مدنی با تبیین و روشنگری، یاد شهدای ۱۵ خرداد را به یک حرکت اجتماعی تبدیل کرد، امروز نیز باید با کار فرهنگی و رسانه‌ای هدفمند، زمینه شناخت درست حوادث و حفظ حساسیت عمومی نسبت به جنایات دشمن را فراهم کرد.