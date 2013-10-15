اموال مخربین منابع طبیعی و اراضی ملی در اردبیل مصادره شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادای عصر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان اردبیل افزود: این اقدامات در راستای برخورد شدید با سودجویان اراضی ملی است.

وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات عملی و برخورد شدید با سودجویان اراضی ملی و منابع طبیعی در پیشگیری از تخریب آن در دستور کار قرار گیرد، افزود: شناسایی اموال و مصادره آنها، ضربه مهلکی بر پیکر سود جویان وارد خواهد کرد.

خدادادی با اشاره به سه نوع پیشگیری در خصوص تعدی سودجویان به اراضی ملی اضافه کرد: پیشگیری اول حقوقی و قضایی است که مربوط به اقدامات دستگاه قضایی از جمله احکام صادره و پشتیبانی قضایی می شود و پیشگیری دوم وضعی و انتظامی بوده که مربوط به ایجاد موانع برای جلوگیری از تخریب و صدور اسناد رسمی برای منابع طبیعی می باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سومین و مهمترین نوع پیشگیری را فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: در این نوع پیشگیری، اطلاع رسانی از اهمیت موضوع به مردم و یادآوری مسئولیت مسولان در امر مبازه با مخربین به اراضی ملی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخریب منابع طبیعی در دادگستری

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به ارزش فراوان منابع طبیعی و لزوم حفظ و صیانت از آن، از برخورد مقتدرانه دستگاه قضایی استان با متجاوزین به اراضی بیت المال خبر داد.

مرتضی بیرام زاده با توجه به نزدیک شدن فصل کشت بویژه در منطقه مغان به کسانی که قصد تخریب منابع طبیعی و اراضی ملی را دارند هشدار داد مجازات سنگین در انتظار آنها خواهد بود.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان تمهیدات و تدابیر خاصی از جمله اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به اینگونه جرایم در ایام کشت به منظور مقابله و برخورد سریع با مخربین و متجاوزین به این اراضی اندیشیده است.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ادامه داد: دستگاههای متولی امر نیز با استفاده از تمام امکانات از جمله تقویت یگانهای حفاظت، افزایش گشتهای ویژه و... و همچنین معرفی و ارسال سریع پرونده های افراد خاطی به دستگاه قضایی، در جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم تلاش کنند.

وی تاکید کرد که در این راه باید ضمن برخورد با سود جویان ازاراضی بیت المال، حق و حقوق مردم رعایت شده و در موارد اختلافی با مردم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به حل مشکل اقدام شود.